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Šišky z lesa rozhozené kolem záhonu zastaví slimáky i kočky. Neproniknou přes ně a nestojí ani korunu

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Hrst šišek kolem záhonu dokáže kočkám zkazit chuť hrabat a slimákům prodloužit cestu k salátu. Australská RSPCA je k tomu přímo doporučuje.
Šišky z lesa rozhozené kolem záhonu zastaví slimáky i kočky. Neproniknou přes ně a nestojí ani korunu

Šišky z lesa rozhozené kolem záhonu zastaví slimáky i kočky. Neproniknou přes ně a nestojí ani korunu

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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