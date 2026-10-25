Nůžky namazané zubní pastou stříhají jako nové. Stačí pět minut a tenká vrstva na čepeli, brousek si odpustíte nadobro

Nůžky jsou nepostradatelným nástrojem v domácnostech, kancelářích i na zahradách a pomáhají při mnoha činnostech – od řemeslných prací až po prořezávání.
Časté používání však může otupit jejich čepele, takže stříhání je pracné a méně přesné. Naštěstí existuje pozoruhodně jednoduchá a účinná metoda, která jim opět vrátí ostrost – použití obyčejné zubní pasty. Začněte pravidelnou údržbou nůžek
Údržba nůžek je zásadní pro jejich dlouhou životnost a účinnost. V průběhu času se na nůžkách mohou hromadit zbytky lepidla a
další nečistoty, které přispívají k jejich otupení. Neuškodí je proto čas od času otřít vlhkým hadrem s trochou saponátu a pak je nechat rozevřené vyschnout na vzduchu, jak radí web NY M ag. Tato rutina nejen prodlouží životnost nůžek, ale také zajistí, že budou i nadále dobře fungovat. Zdroj fotografie: Unsplash Zubní pasta není určena pouze na zuby; díky svým mírným abrazivním vlastnostem je vynikající i pro čištění a leštění kovových povrchů. Jak může zubní pasta vyčistit a nabrousit nůžky
Zubní pasta není určena pouze na zuby; díky svým mírným abrazivním vlastnostem je vynikající i pro čištění a leštění kovových povrchů. Konkrétně u nůžek pak
dokáže odstranit rez, mastnotu a další nečistoty bez nutnosti použití drsných chemikálií, které mohou být podle informací z webu DrHoye škodlivé pro životní prostředí i vaše zdraví. Průvodce čištěním nůžek zubní pastou krok za krokem
Na čepele nůžek jako první naneste tenkou vrstvu běžné zubní pasty a nechte působit asi pět minut. Během této doby pronikne do kovu a
pomůže z něj odstranit nečistoty a oxidaci. Po uplynutí této doby otřete čepele papírovou utěrkou. Měli byste zaznamenat, že vypadají čistěji a jsou hladší. V případě potřeby můžete celý postup zopakovat. Zdroj fotografie: Depositphotos Zubní pasta, běžná věc v každé domácnosti, může být nejlepším přítelem nůžek. Dokáže je totiž skvěle vyčistit i naostřit.
Ovšem v případech, kdy jsou nůžky silně znečištěné odolnými látkami (kupříkladu lepidlem) bude dost možná zapotřebí přistoupit k o něco silnějším metodám. Na rez a ztvrdlé nečistoty se skvěle hodí soda a ocet. Jak je použít? Nastříkejte ocet přímo na rezavá místa,
zasypte sodou a zabalte čepele do papírových ručníků. Po dvou hodinách nůžky vydrhněte kartáčkem a opláchněte vodou. Tato metoda nejen čistí, ale také pomáhá předcházet budoucí korozi. Vyzkoušet můžete i šikovný návod na rychlé nabroušení starého struhadla, o kterém už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři