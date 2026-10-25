Za socialismu stála 38 Kčs a měla ji na lince každá hospodyňka. Dnes za tuhle chlebovku sběratelé dávají i 200 Kč

Krabice na chleba patřila v československých kuchyních k věcem, kterých si nikdo nevšímal, dokud stály na svém místě. Teď po nich znovu pátrají sběratelé retro předmětů a nabídky se objevují na bazarech i aukčních serverech. Ošoupaná plastová toho moc nevynese, kus v původním stavu ale láká sběratele socialistického designu a u smaltovaných a plechových nádob jdou ceny ještě výš.
Z katalogu Magnet za 38 Kčs
V roce 1970 si chlebovku mohla každá domácnost objednat poštou. Katalog zásilkového obchodu Magnet tehdy nabízel chlebovku z plastu s průhledným odklápěcím víkem, které bylo napevno spojené se spodní částí. Vešlo se do ní pět litrů a stála 38 Kčs.
Magnet sídlil v Pardubicích a fungoval od roku 1967. Zákazníkům posílal katalogy až do schránky a objednané zboží jim pak přišlo zásilkou, což bylo pro tehdejší domácnosti nezvyklé pohodlí.
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Pro představu o ceně stačí jedno srovnání. Průměrná měsíční mzda v roce 1970 činila 1 915 Kčs, takže chlebovka vyšla zhruba na dvě procenta výplaty.
Proč chleba patřil pod víko
Pečivo se tehdy v obchodech do sáčků nebalilo, takže bochník potřeboval doma vlastní místo. V krabici s víkem zůstal ve stínu, mouchy ani prach se k němu nedostaly a kůrka mu tvrdla pomaleji než chlebu odloženému na prkénku. Před plísní ale víko nechránilo napořád. Když se v nádobě nahromadila vlhkost, plísni se uvnitř dařilo ještě víc.
Chléb uložený pod víkem tvrdl pomaleji než bochník nechaný volně na prkénku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kromě plastu se chleba ukládal hlavně do plechových a smaltovaných nádob, které vydržely desítky let. Jakmile se rozšířilo balené pečivo, mnoho z nich skončilo v kůlně nebo v kontejneru.
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U plastových chlebovek rozhoduje hlavně stav. Kus s průhledným víkem a drobnými prasklinami se v říjnu 2026 nabízel na Bazoši za pouhých 30 Kč. Nikdy nepoužitý retro chlebník z plastu s průhlednou roletou, který prodávající doporučuje sběratelům socialistického designu, měl na Aukru cenovku 248 Kč.
Smalt a plech jsou úplně jiná liga. Podle přehledu magazínu Poznat svět, který vychází z údajů starožitníků a sběratelských portálů, se ceny starých kusů pohybují od stovek korun až po částky přes tisíc korun. Ve stejném měsíci se na Bazoši objevila sytě žlutá smaltovaná chlebovka s medailonem na víku za 1 800 Kč.
V zahraničí je rozpětí podobně široké. Americký magazín Country Living odhaduje hodnotu smaltovaných a plechových nádob na chleba, oblíbených ve 30. až 50. letech minulého století, na 25 až 200 dolarů.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Chlebovka Odkud údaj pochází Cena Plastová s průhledným odklápěcím víkem, objem pět litrů katalog Magnet, 1970 38 Kčs Plastová s průhledným víkem, drobné praskliny nabídka na Bazoši, říjen 2026 30 Kč Plastová s průhlednou roletou, nepoužitá nabídka na Aukru, říjen 2026 248 Kč Staré smaltované a plechové kusy magazín Poznat svět podle starožitníků a sběratelských portálů stovky korun až přes 1 000 Kč Sytě žlutá smaltovaná s medailonem na víku nabídka na Bazoši, říjen 2026 1 800 Kč Smaltované a plechové nádoby na chleba z 30. až 50. let odhad amerického magazínu Country Living 25 až 200 dolarů Rez sráží cenu, vzácný tvar ji zvedá
Kupce nejdřív zajímá, jak chlebovka přečkala desítky let ve sklepě nebo na půdě. Prorezlé dno nebo smalt oprýskaný až na holý plech stáhnou cenu tak, že z kusu zbude hlavně kulisa na chalupu.
U starých smaltovaných kusů rozhoduje o ceně hlavně stav a oprýskaný smalt ji výrazně sráží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sběratelé naopak ocení:
výraznou barvu a zdobené víko, jaké má zmíněná žlutá chlebovka s medailonem; dvě komory nebo nadměrnou velikost, protože takové kusy jsou podle Country Living méně běžné a jejich cena se drží u horní hranice rozpětí; čitelnou značku výrobce, podle které jde chlebovku zařadit. Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži
S brusným papírem a sprejem raději nespěchejte. Nová barva překryje původní dekor i nápisy a s nimi zmizí velká část sběratelské hodnoty. Na běžnou špínu stačí vlažná voda s kapkou saponátu a důkladné vysušení.
Inzerát není konečná cena
Žlutá chlebovka za 1 800 Kč z Bazoše ukazuje hlavně to, kolik by za ni prodejce rád dostal. Představu o skutečné hodnotě dá teprve srovnání s chlebovkami stejného typu, které už nového majitele našly, a u nich je dobré hlídat i podobné oděrky a vady.
Než ji vrátíte na linku
Pokud chcete chlebovku znovu používat na pečivo, otevřete ji a prohlédněte hlavně vnitřek a uchycení víka. Rez na dně nebo smalt, který se drolí, do styku s chlebem nepatří a taková nádoba se lépe hodí na utěrky nebo jako dekorace. Fotky pořízené ještě před prvním čištěním se zase budou hodit, až budete kus srovnávat s nabídkami ostatních.
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Čerstvě upečený bochník nechte nejdřív úplně vychladnout, jinak se pod víkem srazí pára. Nádobu pak pravidelně vyklepejte od drobků, vytřete a nechte ji dobře vyschnout.
Zdroje: https://www.retrokatalog.cz/Chlebovka-slouzi-k-uchovavani-chleba-d70623097.htm, https://www.magnet-3pagen.cz/page/o-nas, https://csu.gov.cz/produkty/newsletter-152015, https://sita.sk/byvaniehrou/nase-stare-mamy-ho-mali-v-kazdej-kuchyni-dnes-za-zachovane-kusky-pytaju-aj-stovky-eur/, https://www.countryliving.com/shopping/antiques/a70467438/old-fashioned-kitchen-gadgets-values/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225083523/krasny-starozitny-smaltovany-chlebnik.php, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225259486/nadobi-na-chalupu.php, https://aukro.cz/top-retro-plastovy-chlebnik-novy-ulozenka-7134651777, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stary-chlebnik-sberatelstvi-cena/