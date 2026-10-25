Cizinci se sjíždějí do Česka, aby vykoupili tyto staré misky. Nabízejí až 100 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval babiččin obývák? Vyleštěný příborník, háčkovaný ubrus, tikající hodiny a za sklem vitríny řada křehkých pokladů, na které se smělo jen koukat. Mísy, vázy, popelníky, křišťálové pohárky. Většina z nich dodnes hřeje hlavně na srdci. Jenže mezi nimi se občas schovává kus, který sběratelé hledají dlouhé roky. Možná ho máte dodnes na chalupě, na půdě nebo v krabici po babičce, zabalený do starých novin.
Řeč je o skleněné míse z let 1946 až 1947, tedy z doby těsně po válce, kdy se v severočeských dílnách rodilo moderní české sklo. Její autor, tehdy mladý sklář a pedagog Stanislav Libenský, ji navrhl v Novém Boru. Mísa vznikla jako práce pod jeho vedením a od běžných kousků ji odlišuje jemný lineární lept, tedy kresba vybroušená přímo do skla. Z užitkové nádoby se tak stal drobný umělecký objekt.
Muž, který naučil svět obdivovat české sklo
Jméno Stanislava Libenského dnes zná každý, kdo se o sklo zajímá. Spolu s manželkou Jaroslavou Brychtovou vytvořili monumentální skleněné plastiky, které putovaly na světové výstavy a do prestižních galerií. Právě oni dokázali, že sklo není jen materiál na vázu do obýváku, ale plnohodnotné sochařské médium. Z Československa, které mělo na světových trzích nálepku země zlatých ručiček, udělali velmoc ateliérového skla.
Rané práce z doby, kdy se Libenský teprve hledal, jsou přitom pro sběratele zvlášť lákavé. Jsou vzácné, často doložené školními záznamy a nesou první stopy rukopisu, který později obletěl svět. Pro sběratele je to svatý grál, protože takových kusů se zachovalo jen pár.
Jak poznat originál od sériové mísy
Tehdy stála běžná skleněná mísa pár korun československých. Dnes se stejně vypadající kus ze sériové výroby, třeba z produkce národního podniku Sklo Union ze 70. let, prodává na aukčních portálech zhruba za 200 až 1 200 Kč. Rozdíl mezi ním a autorským originálem je propastný. Rozhoduje původ, způsob zpracování a dohledatelná historie kusu. U pravé práce hledejte ruční zpracování, precizní lept, nepravidelnosti typické pro individuální výrobu a pokud možno doklad o původu, třeba v pozůstalosti, v rodinných fotografiích nebo ve školních archivech.
Na význam autorských prací upozorňuje i PhDr. Milan Hlaveš, Ph.D., vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze:
Stanislav Libenský spolu s Jaroslavou Brychtovou proměnili vnímání skla. Dokázali z materiálu, který byl do té doby chápán především jako užitkový, vytvořit svébytné sochařské médium mezinárodního významu. Jejich autorské práce nesou hodnotu vrcholného výtvarného umění, nikoliv hodnotu pouhého starožitného skla.
Jinými slovy: nejde o to, jak je mísa stará, ale kdo ji navrhl a jak se dochovala. Zkontrolujte dno, okraj i povrch. Nevhodným čištěním nebo drobným poškozením se hodnota může citelně snížit, proto sklo raději jen opatrně otřete suchým hadříkem a nic na něm nedrhněte.
Od stovek po statisíce: co je ve hře
Autentický návrh Stanislava Libenského s doloženou historií z let 1946 až 1947 se na dnešním trhu pohybuje zhruba mezi 99 000 Kč a 133 000 Kč. Pro někoho splacená hypotéka, pro jiného nová kuchyň, pro dalšího důvod, proč babiččinu vitrínu už nikdy neuklidit do sklepa. Právě takové příběhy ze starých domácností dělají sběratelství tak návykovým. Nikdy nevíte, co se skrývá pod vrstvou prachu.
Zároveň je dobré zachovat zdravý rozum. Jak uvádí jeden ze sběratelů v diskusi na sběratelském fóru: „Lidé nosí do antikvariátů běžné mísy po babičce a diví se, že jim za ně nikdo nedá ani pětistovku. Nechápou rozdíl mezi sériovou výrobou a originálním dílem s doloženým původem.“ Pravda je ale i druhá strana mince: kdo se podívá pořádně, může být mile překvapen.
Až budete příště vyklízet chalupu nebo přebírat věci po prarodičích, nic nevyhazujte hned. Obraťte každou mísu, prohlédněte dno, vyfoťte detaily a pošlete snímky aukční síni nebo muzejnímu kurátorovi. Možná právě v ní leží poklad, který čekal desítky let na někoho, kdo se na něj podívá jinýma očima. A co vy, máte doma ještě něco po babičce? Podělte se o svůj úlovek v diskusi.
Zdroje článku: Wikipedia, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský