Ani papír, ani fólie. Sýr vydrží v lednici 3 týdny bez plísně díky 1 věci, kterou měly babičky v šuplíku

Kus eidamu nebo ementálu koupíte s představou, že vystačí na celý týden svačin. Pak otevřete lednici a na rohu sedí zelený flíček. Pomoct přitom může obyčejná plátěná utěrka, jakých měla každá babička v kuchyňském šuplíku celý štos, a k ní pár kapek octa.
Rada zabalit sýr do navlhčené utěrky se v českých domácnostech objevuje už léta, dřív často s vodou a octem nebo se slanou vodou. Znovu ji teď oprášily americké kulinářské magazíny. Funguje jednoduše, nestojí skoro nic a všechno potřebné najdete doma.
Jak sýr zabalit do octové utěrky Vezměte čistou bavlněnou nebo lněnou utěrku, případně kus gázy. Látku navlhčete octem a důkladně ji vyždímejte, aby byla na omak jen lehce vlhká. S mokrou látkou by se sýr kazil ještě rychleji. Bílý kvasný ocet je nejjistější volba, protože chuť sýra neovlivní. Sýr do látky zabalte tak, aby byl zakrytý ze všech stran, a vložte ho do krabičky s víkem nebo do uzavíratelného sáčku. Uzavřená krabička udrží utěrku déle vlhkou a ke sýru se dostane méně kyslíku, který plísně ke svému růstu potřebují. Krabičku uložte dole do zásuvky na zeleninu, protože tam bývá vlhkost o něco vyšší než ve zbytku lednice. Utěrka v krabičce postupně vysychá, proto na ni každých pár dní sáhněte a podle potřeby ji osvěžte několika kapkami octa. Kterým sýrům utěrka prospěje Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron. Pánev bude bez připálenin za 10 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Utěrku s octem nejlépe snesou sýry, které se dají krájet na pevné plátky, třeba eidam, tylžský sýr nebo ementál. Vody obsahují málo, takže jim trocha vlhkosti z látky na kvalitě neubere. Hodí se to hlavně ve chvíli, kdy koupíte větší kus a víte, že ho nesníte během pár dní.
Octovou utěrku nejlépe snesou polotvrdé a tvrdé sýry, které obsahují jen málo vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Měkké a čerstvé sýry do utěrky nebalte. Žervé, lučina nebo mozzarella by vlhkost z látky nasály, změkly a chutnaly by jinak. Ty je lepší nechat v původním obalu a sníst co nejdřív.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ sýra Příklady Octová utěrka Proč Polotvrdé a tvrdé eidam, tylžský sýr, ementál ano, trik se osvědčuje obsahují málo vody, trocha vlhkosti z látky jim na kvalitě neubere Měkké a čerstvé žervé, lučina, mozzarella ne, nechat v původním obalu a sníst co nejdřív vlhkost z látky by nasály, změkly a chutnaly by jinak Proč plísni ocet nevoní Přečtěte si také: Kuchařka ze školní jídelny prozradila, proč je jejich rajská hustá. Dělá 1 věc, kterou doma nikdo nedělá
Lednice je vlhčí, než se zdá. Vlhkost z teplého vzduchu, který dovnitř pustíte pokaždé, když lednici otevřete, se na chladných stěnách a potravinách sráží do drobných kapek. Fólie natažená natěsno kolem sýra tuhle vodu neodvede, povrch tak zůstává mokrý a plísním se na něm daří.
Ocet obsahuje kyselinu octovou, která působí proti plísním i bakteriím, a protože je silně kyselý, plísně se na látce nasáklé octem uchytí jen těžko. Látka navíc drží kolem sýra trochu vlhkosti, takže sýr nevysychá.
Tři týdny bez plísně jsou reálný cíl
U načatého polotvrdého nebo tvrdého sýra počítejte při šetrném zacházení s trvanlivostí kolem tří až čtyř týdnů. Velmi tvrdé sýry typu parmazán vydrží i déle, takže u nich ocet mnoho nepřidá. Utěrka pomáhá hlavně tomu, aby se sýr k těm třem týdnům skutečně dostal bez zelených teček.
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Kuchaři z amerického America’s Test Kitchen zkoušeli, jak se sýrům daří v různých obalech. Během šestitýdenního pokusu se plíseň ukázala nejdřív na kouscích, kolem kterých byl jen plast, ať už fólie, nebo sáček na zip. Vzorky obalené pouze pečicím či voskovaným papírem zase ztrácely vodu a vysychaly. Nejlépe dopadla kombinace papíru a volně přeloženého alobalu. Octovou utěrku v testu nezkoušeli, stojí ale na podobné myšlence: sýr potřebuje trochu vlhkosti, jen ji nesmí mít uvězněnou přímo na povrchu.
Když se plíseň přece objeví
Plátky a strouhaný sýr vyhoďte celé, jakmile na nich uvidíte plíseň, protože se mohla při krájení nebo strouhání dostat do celého balení. Do koše patří i tvaroh a měkké sýry, jejichž vlhká hmota plísni dovolí proniknout hluboko pod povrch. U tvrdých sýrů se oficiální doporučení liší a některá radí vyhodit celou potravinu, takže když si nejste jistí, sýr raději vyhoďte.
Plátky nebo strouhaný sýr s plísní je bezpečnější vyhodit celé, protože plíseň mohla zasáhnout celé balení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Niva nebo hermelín mají plíseň přímo v receptu, i ony se ale umí zkazit. Varovným signálem je povlak, který vypadá jinak než plíseň typická pro daný sýr, a také pach, který k sýru nepatří. Takový sýr nejezte, a pokud jde o měkký sýr typu hermelín, patří rovnou do koše.
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Zdroje: https://www.foodrepublic.com/1524157/vinegar-hack-prevent-mold-cheese, https://www.thetakeout.com/1931831/vinegar-hack-preserve-cheese/, https://tastingtable.com/1568518/vinegar-trick-keep-cheese-fresh, https://www.americastestkitchen.com/cooksillustrated/how_tos/5792-a-good-way-to-store-cheese, https://www.thetakeout.com/2114661/why-never-store-cheese-plastic-wrap/, https://cnn.iprima.cz/dilema-s-plesnivym-jidlem-491115, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/3100-jak-uchovat-syr-v-lednici.html, https://www.thedailymeal.com/1571639/vinegar-hack-keeps-cheese-fresh