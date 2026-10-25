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Keporkak u Austrálie se nepokusil vynést mrtvé mládě na hladinu. Chová se stejně jako sloni a lidoopi

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Samice keporkaka u australského pobřeží hodiny hlídala své mrtvě narozené mládě. Vědci v tom vidí první podrobně zdokumentovaný případ truchlení u tohoto druhu.
Keporkak u Austrálie se nepokusil vynést mrtvé mládě na hladinu. Chová se stejně jako sloni a lidoopi

Keporkak u Austrálie se nepokusil vynést mrtvé mládě na hladinu. Chová se stejně jako sloni a lidoopi

Zdroj: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:00

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