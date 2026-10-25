Dům po létě nepotřebuje velký úklid, ale pět kontrol, bez kterých vás podzim zaskočí

Konec října ukazuje, kde dům po létě zaostává. Ráno se rosí okna, v okapu hnije první listí a radiátory pomalu nabírají teplotu. Podle nás je při řešení tohoto problému dobré začít třemi věcmi: vlhkostí, odtokem vody a těsněním. Právě tady se potkává zdraví obyvatel, stav zdiva i výše záloh za energie.
Vlhkost a zatuchlý pach: kontrola, kterou neodkládejte
Teplý letní vzduch unese hodně vodní páry. Jakmile se ochladí, jeho relativní vlhkost stoupne a voda začne kondenzovat na chladných plochách. Typicky v rozích, kolem oken, za skříněmi postavenými ke zdi a v místnostech, kam se málokdo podívá. Odborné stanovisko
Státního zdravotního ústavu jmenuje mezi hlavními příčinami zatékání kolem oken, tepelné mosty, vaření, praní, sušení prádla a slabé větrání.
Jednoduchý test zabere čtvrt hodiny. Místnost intenzivně vyvětrejte a nechte proschnout. Pokud zápach zmizí, šlo nejspíš jen o zatuchlý vzduch. Když se ale vrací, drží se u konkrétní stěny nebo ho doprovází rosení, mapy či odlupující se malba, máte co do činění s vlhkostí. Osvěžovač ani setření skvrny nepomůže. Podle SZÚ je dezinfekce jen represivní krok a trvalé řešení vyžaduje odstranit příčinu, mnohdy s pomocí stavebního odborníka.
Okapy, svody a venkovní kohoutek: voda musí mít kudy odtéct
Ucpaný okap během podzimních lijáků přetéká po fasádě a voda si najde cestu do zdiva. V Česku přichází hlavní opad listí v říjnu a listopadu. Klimatologická ročenka ČHMÚ za rok 2024 uvádí, že bříza shodila všechny listy mezi 17. říjnem a 1. prosincem. Vyplatí se proto dvojí kontrola: jedna před vrcholem opadu, druhá ve chvíli, kdy jsou stromy holé. Podle délky okapů a přístupu počítejte zhruba s hodinou.
Stejně zrádný bývá venkovní kohoutek. Pouhé odpojení hadice nestačí, pokud v potrubí zůstane voda. Mráz ji roztáhne, rozvod praskne a škoda se často projeví až na jaře vlhkou skvrnou uvnitř zdi. Správně se zavře vnitřní uzávěr, otevře venkovní výtok a voda se nechá vytéct. Kdo neví, kde uzávěr hledat, měl by zavolat instalatéra.
Okna a těsnění: místo, kudy uniká teplo
Letní prach a pyl se usazují v rámech a gumách. Těsnění pak tvrdne, ztrácí pružnost a přestává doléhat. Americké ministerstvo energetiky odhaduje, že typický dům ztrácí okny přes čtvrtinu tepla. Drobné spáry se navíc sčítají a dohromady mohou odpovídat pootevřenému oknu. Podle programu ENERGY STAR přináší utěsnění úniků vzduchu spolu s doplněním izolace úsporu až 10 % ročních výdajů za energie.
Postup zvládne každý za necelou hodinu:
otřete těsnění vodou se saponátem a nechte ho oschnout, hledejte praskliny, deformace a místa vypadlá z drážky, prsty vyzkoušejte, zda guma pruží, u zavřeného okna sledujte průvan a rosení u rámu, gumové těsnění typu EPDM ošetřete silikonovým olejem, jak doporučuje výrobce oken VEKRA.
VELUX radí zkontrolovat těsnění aspoň jednou ročně a zteřelé vyměnit, nejpozději po deseti letech.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Filtry klimatizace, digestoře a sušičky: prach, který zvedá spotřebu
Během léta pracovaly spotřebiče naplno a filtry to odnesly. Zanesený filtr nutí zařízení k delšímu chodu, zhoršuje výkon a zvyšuje spotřebu. U klimatizace nebo tepelného čerpadla doporučuje ENERGY STAR filtr zkontrolovat, vyčistit či vyměnit jednou měsíčně. Kovové tukové filtry digestoře patří do myčky jednou za měsíc až dva; kdo často smaží, měl by je mýt ještě dřív. Uhlíkové filtry recirkulačních odsavačů se mění po třech až šesti měsících. Sítko sušičky vyprázdněte po každém sušení a kondenzátor prohlédněte jednou měsíčně. Každý spotřebič zabere deset až třicet minut. Rychlejší úspěch domácí údržba nenabízí.
Terasa, vchod a venkovní nábytek: zazimování bez prasklin
Tahle položka snese odklad nejdéle, ovšem jen do chvíle, kdy přijdou deště a mráz. Kärcher doporučuje čistit zahradní nábytek dvakrát ročně, na jaře a při podzimním ukládání. Kusy omyjte podle materiálu, nechte dokonale vyschnout, dotáhněte uvolněné spoje a dřevo případně napusťte olejem. IKEA připomíná, že plast i umělý ratan mohou na mrazu popraskat a polštáře se ukládají jedině čisté a suché. Prohlédněte také okolí vstupních dveří a dlažbu terasy, zda tam po deštích nestojí voda.
Kontrola Naléhavost Orientační čas Kdy volat odborníka Vlhkost a větrání nejvyšší 15 až 30 min skrytá či rozsáhlá plíseň Okapy a venkovní voda vysoká 30 až 90 min práce ve výšce, neznámý uzávěr Okna a těsnění vysoká před topením 30 až 60 min poškozené kování, výměna těsnění Filtry spotřebičů střední 10 až 30 min/kus servis klimatizace a rekuperace Terasa a nábytek nižší 1 až 3 h zpravidla není potřeba
Většinu seznamu zvládne majitel během jednoho volného odpoledne. Zatékání, prasklé potrubí nebo zásah do vzduchotechniky už patří do rukou profesionála. Topení se v Česku podle
ČHMÚ spouští, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 °C. Ty dny už přišly. Suché rohy, průchodný okap a doléhající okna teď rozhodují, kolik tepla zůstane uvnitř.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková