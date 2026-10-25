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Test znalostí z českého pravopisu: 10 otázek by měl zvládnout každý, kdo prošel základní školou

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Ve škole jsme se učili věci, které nám tehdy připadaly naprosto samozřejmé. Otázkou je, zdali si je pamatujeme i po letech.
maturita z českého jazyka

maturita z českého jazyka

Zdroj: Foto: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 03:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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