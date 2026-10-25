Otevřete dnes lednici a zkontrolujte vajíčka. Pokud uvidíte 1 věc na skořápce, nejezte je, i když jsou čerstvá

Vytáhněte z lednice karton, vezměte vajíčka jedno po druhém do ruky a pomalu je otočte proti světlu. Většina projde bez problému. Pokud ale na některém zahlédnete tenkou čárku nebo jemnou síťku prasklinek, dejte ho stranou. Takové vejce může mít datum minimální trvanlivosti ještě daleko před sebou, a přesto je rozumnější ho do jídla nepoužít.
Trhlina ve skořápce je otevřená brána
Skořápka působí jako pevný pancíř. Obsah vejce ale chrání hlavně tehdy, když zůstane celá a její povrch není narušený. Jakmile praskne, mohou se dovnitř dostat bakterie a mezi nimi i salmonela, před kterou varují úřady pro bezpečnost potravin v řadě zemí.
Australsko-novozélandský úřad FSANZ ve svém hodnocení rizik vajec došel k závěru, že prasklá a viditelně špinavá vejce zvyšují pravděpodobnost onemocnění salmonelózou. Bakterie se na skořápku obvykle dostanou už při snášce nebo krátce po ní, například z trusu. Dokud skořápka drží pohromadě, mají k obsahu vejce mnohem těžší přístup. Stoprocentní jistotu ale nedává ani celé vejce, protože salmonela se do něj může dostat už během jeho tvorby uvnitř nakažené slepice. I proto se doporučuje každé vejce pořádně tepelně upravit.
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Prasklé vejce může v misce působit bezvadně, s pěkně klenutým žloutkem a hustým bílkem. Přesto v něm může být salmonela, kterou neodhalí nos ani oko, protože vejce s ní nijak nezapáchá a vypadá úplně běžně. Na čich se dá spolehnout jen u vajec zkažených, která po rozklepnutí páchnou sírou.
Salmonelu v prasklém vejci neprozradí vzhled ani pach, žloutek i bílek mohou vypadat zcela normálně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Šance, že salmonelu nese zrovna vejce ve vaší lednici, je přitom malá. Odhady počítají zhruba s jedním nakaženým kusem na 15 až 20 tisíc vajec. Prasklina ovšem riziko zbytečně zvyšuje, protože bakteriím otevírá cestu dovnitř, kde se pak mohou dál množit.
Co s prasklým vejcem doma udělat
Hlavní pravidlo zní jednoduše. Prasklá vejce v obchodě nekupujte a pokud prasklinu objevíte doma a netušíte, kdy a jak vznikla, vejce vyhoďte. Nikdy totiž nevíte, jak dlouho už bylo poškozené. Celá vejce ze stejného kartonu se kvůli jednomu prasklému kusu vyhazovat nemusí a můžete je normálně použít.
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Současné pokyny amerického ministerstva zemědělství (USDA) uvádějí jedinou výjimku. Vejce, kterému skořápka pukne až v hrnci při vaření natvrdo, můžete klidně sníst. Starší verze týchž pokynů připouštěla ještě jednu možnost pro vejce, které jste sami viděli prasknout, třeba cestou z obchodu domů. Jeho obsah se měl hned vylít do čisté misky nebo dózy, která se dá dobře uzavřít, uložit do lednice a spotřebovat nejpozději do dvou dnů. Na webu úřadu dnes tahle rada už není, takže jistější je i takové vejce vyhodit.
Kdo se přesto rozhodne čerstvě prasklé vejce použít, měl by ho důkladně tepelně upravit, dokud neztuhne žloutek i bílek. Na hemenex s tekutým středem nebo na syrový žloutek do tatarského bifteku se nehodí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Co udělat Prasklé vejce v obchodě nekupujte ho Prasklinu objevíte doma a netušíte, kdy a jak vznikla vejce vyhoďte Celá vejce ze stejného kartonu jako prasklý kus můžete je normálně použít Vejce praskne před očima, třeba cestou z obchodu jistější je ho vyhodit; starší pokyny USDA dovolovaly obsah uložit v uzavřené nádobě do lednice a do dvou dnů ho důkladně tepelně upravit Vejce pukne při vaření natvrdo je bezpečné, platí to i podle současných pokynů USDA Jak prasklinu odhalit dřív, než bude pozdě Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Nejjistější je kontrola přímo v obchodě. Než karton vložíte do košíku, otevřete ho a prohlédněte každé vejce, ideálně i zespodu, kde se drobná trhlina snadno schová. Když objevíte prasklý kus, sáhněte raději po jiném balení.
Prasklé vejce se nejspolehlivěji odhalí, když karton otevřete a prohlédnete ještě v obchodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč vejce pod kohoutek nepatří
Ani viditelně ušpiněná vejce doma neoplachujte. Voda smývá tenký povlak, který skořápku přirozeně chrání, a navíc pomáhá bakteriím proniknout drobnými póry dovnitř. Drobnou nečistotu stačí opatrně setřít nasucho.
Jakmile s vejci skončíte, dejte si ruce pod teplou vodu a pořádně je namydlete. Linku i všechno, čím jste vejce rozklepávali nebo šlehali, pak umyjte saponátem na nádobí. Bakterie se jinak mohou snadno přenést na chléb, zeleninu nebo další potraviny, které už se tepelně upravovat nebudou.
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Zdroje: https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/eggs/shell-eggs-farm-table, https://www.nutritionletter.tufts.edu/?p=1614, https://www.foodstandards.gov.au/publications/publichealthandsafet5769, https://www.health.wa.gov.au/sitecore/content/Healthy-WA/Articles/A_E/Eggs, https://www.foodrepublic.com/1377899/throw-away-vs-store-eggs-cracked-shells/, https://cnn.iprima.cz/jak-nedostat-z-vajec-salmonelozu-tuhle-chybu-pri-jejich-skladovani-dela-spousta-z-nas-464009, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vejce-zkazena/, https://www.denik.cz/zdravi/salmoneloza-prevence/