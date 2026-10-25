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Otevřete dnes lednici a zkontrolujte vajíčka. Pokud uvidíte 1 věc na skořápce, nejezte je, i když jsou čerstvá

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Vytáhněte z lednice karton, vezměte vajíčka jedno po druhém do ruky a pomalu je otočte proti světlu. Většina projde bez problému. Pokud ale na některém zahlédnete tenkou čárku nebo jemnou...
Otevřete dnes lednici a zkontrolujte vajíčka. Pokud uvidíte 1 věc na skořápce, nejezte je, i když jsou čerstvá

Otevřete dnes lednici a zkontrolujte vajíčka. Pokud uvidíte 1 věc na skořápce, nejezte je, i když jsou čerstvá

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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