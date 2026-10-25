Kdo utírá prach jen jednou týdně, dýchá výkaly roztočů a spory plísní. Odborníci doporučují úplně jiný interval

Sobota dopoledne, hadřík v ruce, police v obýváku se lesknou. Do příští soboty se ale na matraci, v koberci a na parapetu nashromáždí nová vrstva. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA řadí do běžného domácího prachu pyl, spory plísní, zvířecí lupy, výkaly roztočů a švábů i lidské kožní buňky. Upozorňuje přitom, že chůze, zametání, utírání i vysávání tyto částice znovu zvedají do vzduchu, který vdechujeme. Zdravotnické organizace se shodují na metodě a úklidové firmy jdou ještě dál, když radí stírat prach denně nebo obden. Prozkoumali jsme, komu týdenní rytmus stačí a komu už ne.
Co se skrývá v domácím prachu: roztoči, plísně a zbytky naší kůže
Šedý povlak na skříni vypadá nevinně. Pod mikroskopem jde o pestrou směs biologických i chemických částic. Hlavní roli v ní hrají roztoči, drobní příbuzní pavouků, kteří se živí šupinkami lidské a zvířecí kůže a daří se jim v teple a vlhku. Alergeny nesou jejich těla i výkaly. Už v roce 1981 vědci z roztočích exkrementů izolovali bílkovinu, na kterou reagovala protilátkami velká část citlivých lidí. Americká alergologická organizace ACAAI dnes roztoče označuje za nejčastějšího viníka alergie na domácí prach.
Druhou složkou jsou spory plísní, tedy rozmnožovací částice mikroskopických hub. Volně se vznášejí a usazují se spolu s ostatním prachem. Státní zdravotní ústav ve svém
odborném stanovisku k plísním v bytech řadí spory mikromycet mezi závažné alergeny vnitřního ovzduší. Varuje také, že viditelné nárůsty plísní v bytě se nemají podceňovat.
Prachem se zabývá i česká věda. Brněnský RECETOX při Masarykově univerzitě zveřejnil 14. října 2026 zprávu o
nové studii prachu z českých domácností. Badatelé rozebrali vzorky z 88 bytů a domů a hledali souvislosti mezi bakteriemi, znečišťujícími látkami, stářím budovy, větráním, kouřením a domácími zvířaty. Prach tak podle vědců představuje ekosystém, ve kterém trávíme většinu dne. Proč úklid jednou týdně v ložnici alergika neobstojí
Nejvíc roztočů se podle ACAAI skrývá v polštářích, matracích, kobercích a čalounění. Spícího člověka obklopuje vlhko, teplo a odumřelá kůže, takže v ložnici mají roztoči ideální podmínky. Klinika Mayo uvádí, že potíže alergiků se nejčastěji zhoršují ve spánku a při úklidu. V obou situacích se alergeny dostávají do vzduchu nejsnáze.
Projevy znají miliony lidí: kýchání, rýma, ucpaný nos, svědivé a slzící oči, kašel, tlak v obličeji. Citlivějším se přidávají pískoty, dušnost, astmatické záchvaty nebo vzplanutí ekzému. Plísně podle SZÚ mohou navíc způsobovat bolesti hlavy a podráždění pokožky. Míra rizika přitom závisí na koncentraci spor, délce expozice, druhu plísně a stavu imunity.
Když prach týden nikdo nesetře, vrstva na nočním stolku a parapetu u postele houstne. S každým převlečením peřiny nebo otevřením okna se jí část zvedne do vzduchu. Zdravému dospělému bez alergie to nemusí způsobit žádné zjevné potíže. Pro alergika, astmatika nebo malé dítě se ale z prachu stává každodenní dávka dráždivých látek.
Topná sezóna, koberce a mazlíčci: kdy prachu doma přibývá
Podzim dává tématu ostřejší kontury. Lidé tráví víc času doma, méně větrají a v mnoha českých domácnostech se znovu rozhoří kamna nebo krb. Světová zdravotnická organizace spojuje znečištění vnitřního ovzduší z pevných paliv s jemnými částicemi, respiračními infekcemi, chronickou obstrukční plicní nemocí, kardiovaskulárními chorobami i rakovinou plic. ACAAI proto citlivým lidem doporučuje kamna na dřevo a krby vůbec nepoužívat.
Roztoči mají podle odborného doporučení amerických alergologických společností často vrchol právě na podzim. Topná sezóna, zavřená okna a víc pobytu uvnitř se tak sejdou v jedné chvíli.
Ke kamnům se přidávají další faktory, které prachu nahrávají:
Faktor Co do prachu přináší Koberce a čalounění drží roztoče, lupy a pyl hluboko ve vláknech Psi a kočky zvířecí alergeny, srst, nečistoty zvenku Malé děti plyšové hračky, víc textilií, pohyb po podlaze Vlhkost nad 50 % rychlejší množení roztočů i plísní Kamna a krb jemné spalinové částice, popel Zahrada či terasa pyl a půdní částice na botách
Rodinný dům se zahradou bude podle nás nejspíš bojovat s nanášeným pylem a hlínou. Panelový byt zase spíš s textiliemi, provozem domácnosti a s tím, co přinese větrání od rušné ulice. Každá položka z tabulky zvyšuje potřebnou frekvenci úklidu. Kde se jich sejde několik, týdenní cyklus prakticky nemá šanci udržet prach pod kontrolou.
Denně, obden, nebo týdně? Režim, který zvládne i zaneprázdněná rodina
Americká akademie alergologie, astmatu a imunologie (AAAAI) ve svých
úklidových radách pro alergiky a astmatiky stanovuje jasný základ. Jednou týdně vysát koberce a čalounění vysavačem s HEPA filtrem, vytřít tvrdé podlahy a vyprat povlečení. Vlhkost má zůstat mezi 30 a 50 procenty. EPA k tomu přidává časté vlhké utírání prachu a praní lůžkovin v horké vodě. Týdenní interval tedy zdravotníci chápou jako spodní hranici, kterou mají častější zásahy doplňovat.
Interval „denně nebo obden“ doporučují úklidové firmy, na které se odvolávají spotřebitelské magazíny. Generální úklid každý den většina rodin nezvládne. Rozumný kompromis podle nás spočívá v rozdělení práce do dvou vrstev:
Mikroúklid na 5 až 10 minut denně nebo obden: vlhkým hadříkem přejet noční stolky, parapety, police u postele, pracovní stůl, obrazovky a vstupní zónu. Týdenní hygienický základ: vysávání koberců a sedačky s HEPA filtrem, vytření podlah, praní povlečení, důkladné odprášení ložnice. Domácnost s dětmi či zvířaty: nejvíce používaná místa vysávat dvakrát týdně až obden, plyšáky prát v horké vodě a nechat úplně vyschnout. Mazlíček alergika by neměl spát v ložnici.
Pomáhá i šetrnější výbava bytu. Každá otevřená police s drobnostmi, těžký závěs nebo hromádka plyšáků přidává další lapač prachu. Čím méně jich v bytě zůstane, tím kratší bude každodenní kolečko s hadříkem.
Vlhký hadr a HEPA filtr: jak prach zkrotit, místo abyste ho rozvířili
Suchá prachovka vlastně jen přesouvá problém o kus dál. Zvedne alergeny do vzduchu a ty se za chvíli usadí jinde, případně skončí v plicích. ACAAI proto doporučuje tvrdé povrchy čistit navlhčeným hadříkem nebo mopem. Vlhké vlákno částice zachytí a drží.
Stejnou logiku má výběr vysavače. EPA upozorňuje, že HEPA filtr brání tomu, aby se nasátý prach vracel výfukem zpět do místnosti. Starší vysavač bez kvalitní filtrace dokáže při práci rozfoukat jemné alergeny po celém pokoji.
Na pořadí také záleží. Nejdřív vlhce setřít plochy odshora dolů, teprve potom vysát a vytřít podlahu. Alergik by měl podle ACAAI při úklidu nosit respirátor třídy N95, který zhruba odpovídá evropskému FFP2. Ještě lepší je, když v místnosti při vysávání vůbec není. Prach se totiž po důkladném úklidu usazuje i déle než dvě hodiny, takže ideální chvílí je dopoledne, kdy je alergik v práci nebo ve škole.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková