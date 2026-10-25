Domácí tlačenka nemusí být plná tuku: Z libovějšího vepřového masa připravíte chutnou studenou pochoutku

I když jsem byla ze zabíjaček v dětství na domácí produkty zvyklá, domácí libová vepřová tlačenka je u nás pořád trochu událost. Líbí se mi na ní hlavně to, že člověk přesně ví, co do ní dal. Jen maso, vývar, kůže a koření, nic navíc kvůli efektu. Tenhle postup stojí na osvědčené kombinaci vepřové plece, pacičky a česneku. Po vychlazení tlačenka pěkně drží, ale není tuhá ani těžká.
Doma ji neděláme nijak často. Možná i proto se na ni vždycky těšíme víc.
Výhoda domácí přípravy je prostá: dá se pohlídat, kolik masa v ní skutečně bude. Mně sedí světlejší a libovější verze, s většími kousky plece a jen takovým podílem kůže, aby směs zpevnila. Rosolu kolem masa nemá být zbytečně moc.
Princip je přitom docela obyčejný.
Pacička a kůže pustí při vaření do vývaru přirozenou , takže není nutné směs ničím nastavovat. Když se maso nenaseká nadrobno, má hotová tlačenka hezkou kresbu a na řezu vypadá tak, jak má. želatinu
Můj tip zní: Česnekem úplně nešetřete, ale přidejte ho až do hotové směsi. V dlouhém varu by ztratil říz a chuť by byla plošší. Recept na domácí libovou tlačenku z vepřového masa
Recept je nastavený na menší domácí dávku. Vejde se do běžného tlačenkového obalu nebo do pevnější formy.
Doba přípravy: zhruba 40 minut Doba vaření: asi 2 až 2,5 hodiny Doba chlazení: minimálně 8 hodin Počet porcí: přibližně 8 až 10 porcí Ingredience pro přípravu 1 kg vepřové plece 1 ks vepřové pacičky 200 g vepřové kůže 15 g soli 2 g mletého pepře 12 až 15 g česneku 4 g sušené majoránky na špičku nože mletého zázvoru na špičku nože muškátového ořechu na špičku nože mletého nového koření 5 kuliček celého pepře 5 kuliček nového koření 2 ks bobkového listu Postup přípravy libové vepřové tlačenky jako ze zabijačky
1.
Vepřovou plec opláchněte a nakrájejte na větší kusy. Pacičku pečlivě očistěte, přidejte ji k masu do většího hrnce, vsypte celý pepř, nové koření a bobkový list. Zalijte vodou jen tak, aby bylo všechno ponořené, a dejte vařit.
2. Když se na hladině objeví pěna, seberte ji. Potom stáhněte plamen a nechte obsah hrnce mírně probublávat asi
2 hodiny. Maso měkké a silný vývar z pacičky jsou v téhle fázi podstatné.
3.
Vepřové kůže dejte vařit zvlášť, do druhého hrnce. Tenhle krok se může zdát navíc, ale vyplatí se. Kůže měknou jiným tempem než maso a samostatně se s nimi pak pracuje čistěji. Jakmile změknou, sceďte je.
4. Uvařené
kůže umelte najemno, případně je nasekejte opravdu drobně. Právě ony pomohou tomu, aby tlačenka po vychlazení držela tvar a při krájení se nerozpadala.
5.
Uvařené maso vyndejte z vývaru a nechte ho chvíli zchladnout, ať se nespálíte a jde s ním normálně pracovat. Pak ho nakrájejte na menší kostky. U hodně libové verze odstraňte viditelné tučnější části.
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6. Do větší mísy dejte nakrájené
maso, mleté kůže, přisypte sůl, mletý pepř, majoránku, prolisovaný česnek, zázvor, muškátový ořech a mleté nové koření. Směs důkladně promíchejte, klidně rukou v rukavici, jde to nejlíp.
7. Potom po částech přilévejte
vývar z masa. Opatrně, tady se dá tlačenka snadno zředit. Směs má být šťavnatá a dobře plnitelná, ale maso v ní nemá plavat.
8. Připravenou hmotu naplňte do
tlačenkového obalu, případně do pevné formy vyložené potravinářskou fólií. Lehce ji upěchujte, aby uvnitř nezůstaly větší vzduchové mezery.
9. Naplněný obal nebo formu hned po uzavření vložte do
studené vody, aby směs rychle zchladla. Pak ji přesuňte do lednice a nechte odležet alespoň přes noc, nejlépe 8 až 12 hodin. Foto: Cooky.cz, Hotovou tlačenku nechte odležet ideálně přes noc v lednici.
10. Hotovou
libovou tlačenku krájejte až ve chvíli, kdy je opravdu dobře vychlazená. Nejraději ji podávám s cibulí, octem a čerstvým chlebem. V lednici vydrží zhruba 3 až 4 dny, vždy dobře zakrytá. Foto: Cooky.cz, Tlačenka vydrží v lednici 3-4 dny. Ještě pár rad na závěr k libové tlačence Pro jemnější výsledek můžete část vývaru před přidáním do směsi přecedit přes husté síto. Tlačenku krájejte až studenou. Když se do ní pustíte ještě teplé nebo jen napůl ztuhlé, může se drolit. Výraznější chuť získá po odležení do druhého dne. Česnek a koření se v ní mezitím lépe rozloží. Když chci mít jistotu, že tlačenka opravdu ztuhne, nechám si stranou trochu silnějšího vývaru z pacičky a přidávám ho až podle hustoty směsi. Je to bezpečnější než všechno nalít najednou. A drobnost k podávání: cibuli krájím až těsně před servírováním, aby zůstala ostrá a křupavá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková