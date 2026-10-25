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Domácí tlačenka nemusí být plná tuku: Z libovějšího vepřového masa připravíte chutnou studenou pochoutku

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Když se doma dělá libová vepřová tlačenka, je to vždycky malý svátek. Mám ji ráda hlavně proto, že přesně vím, co v ní je. Jen maso, vývar, kůže a koření, žádné zbytečnosti navíc. Tento recept vychází z poctivého domácího postupu s vepřovou plecí, pacičkou a česnekem, díky kterým tlačenka po zchlazení pěkně drží a zároveň zůstane jemná.
Obrázek k receptu s názvem Stačí jí jednou vyzkoušet a tu kupovanou už chtít nebudete: domácí libová vepřová tlačenka je masová a chutná

Obrázek k receptu s názvem Stačí jí jednou vyzkoušet a tu kupovanou už chtít nebudete: domácí libová vepřová tlačenka je masová a chutná

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí jí jednou vyzkoušet a tu kupovanou už chtít nebudete: domácí libová vepřová tlačenka je masová a chutná
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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