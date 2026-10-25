Řezník prozradil, proč je maso z masny křehčí než ze supermarketu. Dělá s ním 1 věc, kterou doma nikdo nedělá

Hovězí z dobrého řeznictví bývá na talíři měkčí a šťavnatější než kus z běžného regálu. Řezníci vědí, čím to je, a nedělají z toho žádné tajemství. O výsledku se totiž rozhoduje dlouho předtím, než maso vůbec dorazí na pult.
Maso, které týdny visí v chladu
Ta jedna věc je trpělivost. Poctivý řezník nechá hovězí po porážce zrát, tedy ho celé týdny drží v chladírně, a teprve potom ho porcuje a prodává. Při takzvaném suchém zrání visí v chladu velké nebalené kusy, třeba celé čtvrtě nebo roštěnce i s vrstvou tuku. Druhou cestou je mokré zrání, při kterém maso leží vakuově zabalené v chladicím boxu.
„V každém mase musí dojít k enzymatickým změnám,“ uvedl v roce 2013 pro ČT24 Jaroslav Klepiš, spolumajitel řeznictví. Hovězí by podle něj mělo zrát nejméně měsíc, jak si v jeho řeznictví ověřili v praxi.
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Během několika hodin po porážce se svalovina dostane do takzvané posmrtné ztuhlosti. Steak z takového masa by šel jen ztěžka ukousnout. Pak se ale do práce pustí enzymy, které sval obsahuje sám od sebe. Postupně rozrušují bílkovinnou kostru vláken, takže maso povoluje a získává plnější chuť i vůni.
Každý druh masa potřebuje jinak dlouhou dobu zrání:
kuřecí maso několik hodin, vepřové pár dní, hovězí obvykle dva až tři týdny v chladu.
Proto je rozdíl mezi uspěchaným a vyzrálým masem nejvíc znát právě u hovězího na steak nebo na svíčkovou.
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Zrání stojí peníze. Maso při něm:
zabírá místo v chladírně; celé týdny potřebuje chlazení, které spotřebovává energii; vyžaduje pravidelný dohled; hlavně při suchém zrání ztrácí vodu, takže ho prodejce nakonec naváží méně.
U suchého zrání se ještě musí odříznout vyschlý povrch. Vyzrálé hovězí je proto znatelně dražší a v běžném prodeji ho moc nenajdete. Pro suché zrání se navíc hodí jen kvalitnější kusy s dostatkem tuku, který maso během dlouhého visení chrání.
Velcí dodavatelé proto sázejí spíš na mokré zrání ve vakuu, které je rychlejší a levnější a maso při něm přichází o váhu jen minimálně. Česká televize v roce 2013 upozornila, že mezi porážkou a prodejem hovězího u nás tehdy často neuplynul ani týden. Když reportéři pořadu Černé ovce obešli pět pražských řeznictví, vyzrálou roštěnou nesehnali v žádném z nich a v několika obchodech obsluha ani nevěděla, co pojem zrání masa znamená. Pult v masně tedy sám o sobě jistotu nedává a hodně záleží na konkrétním řezníkovi.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži Velcí dodavatelé dávají přednost mokrému zrání ve vakuu, při kterém maso skoro neubývá na váze a proces vyjde levněji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíly mezi oběma způsoby zrání přehledně shrnuje tabulka:
Hledisko Suché zrání Mokré zrání Jak maso zraje velké nebalené kusy visí v chladu maso leží vakuově zabalené v chladicím boxu Hmotnost masa ztrácí vodu, prodejce ho naváží méně o váhu přichází jen minimálně Rychlost a náklady pomalejší a dražší rychlejší a levnější Doma to raději nezkoušejte
Zrání v domácí lednici zní lákavě, má ale svá rizika. Když se při suchém zrání nedodrží čistota, maso se může bakteriálně zkazit, a bezpečné podmínky se v běžné kuchyni udržují těžko. Proto se doma nedoporučuje.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se zráním masa zabýval v odborném stanovisku z roku 2023. Podle jeho závěrů vyzrálé maso strávníka neohrozí víc než čerstvé, když má výrobce celý proces pod kontrolou. Jako bezpečný příklad úřad uvádí suché zrání hovězího nanejvýš 35 dní v chladu do 3 °C. Stejná teplotní hranice platí i pro povrch masa, protože v teplejší chladírně se na nebaleném kusu může uchytit plíseň a část plísní vylučuje jedovaté mykotoxiny.
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Při nákupu se vyplatí řezníka rovnou zeptat, jak dlouho maso zrálo. Dobrým vodítkem jsou i bílé žilky tuku protkávající sval. Čím víc jich na řezu vidíte, tím měkčí kus obvykle bude. Roli hraje také věk zvířete a část těla, ze které kus pochází.
Tužší kus doma zjemní palička na maso, která vlákna mechanicky naruší. U balených mas v obchodě se zase vyplatí přečíst si etiketu. Hlavně u drůbežích prsou výrobci maso změkčují tak, že do něj vstříknou slaný nálev. Že maso obsahuje přidanou vodu, musí výrobce přiznat přímo na obalu.
Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/krehcene-maso/, https://www.maso.cz/devet-tydnu-pro-suche-zrani-a-dost/, https://www.spotrebitelzakvalitou.cz/users/news/2-vybrali-jsme-pro-vas/attach/35-microbiological-safety-of-aged-meat.pdf, https://www.agropress.cz/jak-zraje-maso-po-porazce/, https://www.hostovka.cz/zrani, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jake-hovezi-maso-je-nejlepsi-223592, https://www.foodsafetynews.com/2023/01/efsa-looks-at-factors-impacting-safety-of-meat-aging/, https://en.wikipedia.org/wiki/Beef_aging, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1058418-hovezi-steak-jak-pri-vyberu-masa-neslapnout-vedle