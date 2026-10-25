Sparta i Slavia visí nad propastí v pohárech. Český koeficient padá a země může sklouznout až na 13. příčku UEFA

Ve čtvrtek 22. října krátce před jedenáctou večer dohrála Sparta v Pireu. Olympiakos ji porazil 1:0 a český evropský týden tím skončil: dvě remízy, dvě porážky, dohromady čtyři desetiny bodu. V živém pětiletém žebříčku to stačilo na posun z 12. na 11. místo. Ten posun ale nic neřeší. Česko předběhlo Polsko jen díky pomocnému kritériu, ne díky bodům navíc. Zároveň dál ztrácí tempo vůči Norsku a Dánsku, které mají v Evropě víc aktivních klubů a lepší bilanci. Aktuální sezona 2026/27 přitom rozhoduje o tom, kolik českých týmů a z jakých předkol půjde do pohárů v ročníku 2028/29. Podle nás nejde o jednu špatnou noc. Jde o tempo.
Čtyři zápasy, čtyři desetiny bodu
Rozklad posledního kola ukazuje, jak málo stačí na to, aby se Česko v žebříčku jen pomalu sunulo dál:
|Klub
|Soutěž
|Výsledek
|Příspěvek do koeficientu Česka
|Slavia
|Liga mistrů
|Fenerbahçe – Slavia 2:2
|+0,200
|Jablonec
|Konferenční liga
|Jablonec – Brighton 0:0
|+0,200
|Sparta
|Evropská liga
|Olympiakos – Sparta 1:0
|0
|Plzeň
|Evropská liga
|Plzeň – Levski Sofie 1:2
|0
Proč jen dvě desetiny za remízu? Podle pravidel UEFA pro výpočet koeficientu asociací se v hlavní fázi za výhru připisují dva body, za remízu jeden a za porážku nula. V kvalifikaci platí poloviční hodnoty. Body všech klubů dané země se sečtou a vydělí počtem klubů, které za ni v sezoně v Evropě startovaly. Česko jich mělo pět, takže výhra mu dává 0,400 a remíza 0,200.
Remíza Slavie v Istanbulu a bezbranková remíza Jablonce s Brightonem jsou sportovně cenné výsledky. Do národního koeficientu ale každá přinesla jen pětinu bodu. Týden předtím to bylo ještě horší: podle ČTK tehdy Česko přidalo pouhých 0,200 bodu a spadlo na 12. místo.
Za poslední tři kola ligových fází vypadá česká bilance takto:
- Slavia (LM): prohra 2:3 s Lens, prohra 0:2 v Baku se Sabahem, remíza 2:2 na hřišti Fenerbahçe
- Sparta (EL): výhra 4:1 u Araratu-Armenia, remíza 1:1 s Lillestrømem, prohra 0:1 v Pireu
- Plzeň (EL): prohra 0:3 s Union SG, prohra 1:2 na hřišti Ferencvárose, prohra 1:2 s Levski
- Jablonec (KL): prohra 2:3 ve Freiburgu, remíza 0:0 s Brightonem
Ukazovat na jediného viníka by bylo laciné. Sparta doma ztratila body s norským soupeřem, který by měl být v jejím dosahu. Slavia padla v Ázerbájdžánu. Plzeň je po třech kolech bez bodu, což je při dělení pěti kluby velká brzda. Sparta a Slavia jsou nejvíc vidět, protože mají největší sportovní i ekonomickou váhu. Koeficient ale dolů táhne celá pětice.
Jedenáctí jen díky pomocnému kritériu
Aktuální stav podle žebříčku Berta Kassiese, který se shoduje i s přehledem EuroCoeff:
|Pořadí
|Země
|Body celkem
|Sezona 2026/27
|Aktivní kluby
|8.
|Nizozemsko
|55,395
|6,666
|–
|9.
|Turecko
|52,275
|7,100
|–
|10.
|Řecko
|46,612
|6,200
|–
|11.
|Česko
|45,725
|3,900
|4 z 5
|12.
|Polsko
|45,725
|3,600
|2 z 5
|13.
|Norsko
|40,212
|6,600
|4 z 5
|14.
|Dánsko
|40,056
|5,750
|4 ze 4
Při rovnosti bodů rozhoduje novější sezonní koeficient. Česko má 3,900, Polsko 3,600, a proto je Česko výš. Polsko má ve hře už jen dva kluby z pěti, takže by ho Česko mělo postupně předstihnout i bez velkých výkonů. To je ale nejmenší starost.
Řecko, které drží důležité desáté místo, je vepředu jen o 0,887 bodu. V aktuální sezoně však nasbíralo 6,200 bodu, Česko 3,900. Turecko a Nizozemsko utekla o 6,550, respektive 9,670 bodu. Česká sezonní hodnota je vůbec nejhorší za celé sledované období. V letech 2023/24 až 2025/26 přidávaly české kluby postupně 13,500, 10,550 a 11,025 bodu. Aby se Česko k těmto číslům přiblížilo, muselo by ve zbývajících zápasech bodovat zhruba třikrát rychleji než dosud.
Norsko a Dánsko jedou jiným tempem
Náskok na 13. místo působí pohodlně: 5,513 bodu na Norsko a 5,669 na Dánsko. Pád proto není bezprostřední. Aby Česko kleslo na třináctou příčku, musely by ho přeskočit dvě země, a to se během jednoho evropského týdne stát nemůže.
Riziko je strukturální. Norsko má v aktuální sezoně 6,600 bodu, Česko 3,900. Za stejný počet zápasů tedy Seveřané nasbírali o 2,7 bodu víc. Pokud tento rozdíl v tempu vydrží i v dalších kolech, polovina českého náskoku zmizí ještě před Vánoci.
Dánsko je nebezpečné kvůli matematice. Do Evropy poslalo jen čtyři kluby a všechny jsou stále ve hře. Body proto dělí čtyřmi:
- výhra dánského klubu = +0,500, výhra českého klubu = +0,400
- remíza dánského klubu = +0,250, remíza českého klubu = +0,200
Za stejné výsledky tedy Dánsko získává o čtvrtinu víc. Už po předchozím kole ČTK citovala analytický projekt Football Meets Data. Podle něj mělo Česko jen 11,2% šanci dostat se do první desítky a Dánsko mělo v tomto boji navzdory bodové ztrátě lepší vyhlídky. Model tehdy nepředpovídal přímo pád Česka na 13. místo. Ukazoval ale, odkud hrozí největší nebezpečí.
Co leží na dně propasti
Rozdíl mezi 11. nebo 12. a 13. místem se na první pohled může zdát kosmetický. Podle současné přístupové listiny UEFA se počet českých účastníků nemění, mění se ale soutěže a předkola, ze kterých kluby startují:
|Tým
|11. a 12. místo
|13. místo
|Mistr ligy
|play-off LM
|play-off LM
|Vicemistr
|3. předkolo LM
|2. předkolo LM
|Vítěz poháru
|play-off EL
|3. předkolo EL
|3. tým ligy
|2. předkolo EL
|2. předkolo KL
|4. tým ligy
|2. předkolo KL
|2. předkolo KL
V praxi by to znamenalo víc letních dvojzápasů v době, kdy týmy ještě ladí formu. Vicemistr by musel zvládnout jedno kolo navíc, než by se dostal k nadějím na Ligu mistrů. Vítěz poháru by ztratil jistotu, kterou dává start v play-off Evropské ligy, kde i poražený padá přímo do ligové fáze Konferenční ligy. Třetí tým ligy by se do Evropské ligy vůbec nedostal.
Pro kluby by to znamenalo méně peněz od UEFA, menší přitažlivost pro hráče a vyšší riziko, že sezona skončí už v srpnu. Týkat se to bude až ročníku 2028/29, ale body se sbírají už teď.
Kalendář, který rozhoduje
České kluby mají před sebou dohromady 19 zápasů ligových fází. Los ale není milosrdný:
- Slavia (LM): Arsenal (4. 11., doma), Villarreal (25. 11., doma), Bayern (8. 12., venku), Porto (19. 1., venku), Aston Villa (27. 1., doma)
- Sparta (EL): Bournemouth (5. 11., doma), AZ Alkmaar (26. 11., doma), Salcburk (10. 12., venku), Crystal Palace (21. 1., venku), Rennes (28. 1., doma)
- Plzeň (EL): Lillestrøm (5. 11., venku), Benfica (26. 11., doma), Bournemouth (10. 12., venku), Real Sociedad (21. 1., venku), Jagiellonia (28. 1., doma)
- Jablonec (KL): Riga (5. 11., venku), Lugano (26. 11., doma), Trabzonspor (10. 12., venku), Iberia Tbilisi (17. 12., doma)
Šance na postup do jarní části nebyly podle Football Meets Data už před posledním kolem nijak závratné. Slavii model dával 13,7 % na umístění v první čtyřiadvacítce, Plzni 29,3 %, Jablonci 43,8 % a Spartě 76,3 %. Poslední výsledky čísla posunuly, u Sparty a Plzně spíše dolů.
Z výpočtu vychází jednoduchý závěr: jednotlivé remízy pád jen zpomalují, nezastaví ho. Aby Česko drželo krok s Norskem a Dánskem, potřebuje v každém evropském týdnu minimálně jednu až dvě výhry a k nim body od dalších klubů. Dvě výhry znamenají +0,800, tedy tempo, které už soupeře brzdí. Prakticky to znamená, že bodovat musí alespoň tři ze čtyř aktivních klubů. Pro Plzeň je proto zásadní listopadový zápas v Lillestrømu. Pro Spartu stejně tak domácí utkání s Bournemouthem a AZ, kde by tři body neměly být výjimkou.
5. listopadu večer budou hrát Sparta, Plzeň a Jablonec ve stejnou chvíli. Pokud po posledním hvizdu přibudou do českého koeficientu tři desetiny, propast se přiblíží. Pokud jich bude osm nebo dvanáct, náskok začne znovu dávat smysl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner