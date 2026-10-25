Nejúspěšnější lyžařka historie přiznala neobvyklý problém. Shiffrinová šest let marně hledá správné kalhotky

Kdo čekal povídání o olympijském zlatě z Cortiny nebo o rekordním šestém velkém glóbu, překvapil ho úvod druhé řady podcastu What’s the Point with Mikaela Shiffrin. Epizoda vyšla 14. října 2026 a hostem byla Kylie Kelceová, podcasterka a manželka bývalé hvězdy amerického fotbalu Jasona Kelceho. V odlehčené rubrice „Why Tho?“ hosté obhajují své postoje ke všemu možnému. Řeč se stočila ke spodnímu prádlu a Shiffrinová přiznala, že je velkou fanynkou „babičkovských kalhotek“. Pohodlný a dobře padnoucí kousek pod sportovní oblečením ale podle svých slov hledá už šest let. A Kelceová měla po ruce řešení.
Babičkovské kalhotky proti tangám
Obě ženy sedí v tomhle sporu na opačných stranách. Shiffrinová volí plnější, zakrývající střih. Kelceová, bývalá hráčka pozemního hokeje, přešla na tanga už během kariéry. Hodně času trávila v předklonu a dřepu a vadily jí viditelné linie prádla pod těsným sportovním oblečením. Chtěla hladký obrys bez hran a švů, které se propisují přes látku.
Podle citací, které přinesl magazín People, se Kelceová Shiffrinové dokonce omlouvala, že je v této věci na druhé straně barikády. Pak ale přešla k věci. Doporučila tanga, která jsou podle ní tenká, vysoko vykrojená a sedí na bocích. Nezařezávají se do stran, netahají a leží na kůži. „Myslím, že jsou od Abercrombie,“ řekla a slíbila, že si přesný model ověří a pošle ho.
Shiffrinová odpověděla, že pomoc opravdu potřebuje. Jestli tanga vyzkoušela, zatím veřejně neřekla. Pokud ano, dá se čekat, že se o výsledek podělí ve stejném duchu, v jakém o problému mluvila: bez studu a s nadhledem.
Kdo by chtěl doporučení vyzkoušet v Česku, narazí na drobnou překážku. Evropský web Abercrombie v hlavní nabídce dámskou kategorii spodního prádla neuvádí, mužskou ano. Konkrétní model jsme v eurové nabídce dohledat nedokázali. Pro představu: doprava zdarma tam začíná u objednávek nad zhruba 1 900 Kč.
Proč to u sportovkyně není banalita
Mluvit o kalhotkách v podcastu může působit jako kuriozita. Ve sportu je to ale každodenní praxe. Závodní kombinéza i tréninkové oblečení jsou těsné, tělo se v nich potí a stále opakuje stejné pohyby. Každý šev, cedulka nebo špatně zvolená velikost se pak po hodinách tréninku ozve. Podle dermatologů z Americké dermatologické akademie vede kombinace potu a tření k podráždění a opruzeninám.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější místo celé historky. Sportovkyně, která vyhrála prakticky všechno, řeší stejnou věc jako žena běhající po práci v parku. Na výkon to zjevně nemělo vliv, Shiffrinová sezonu 2025/26 zakončila olympijským zlatem a šestým celkovým glóbem. Pohodlí ale není luxus. Je to jeden z mnoha drobných detailů, z nichž se skládá každodenní fungování těla.
Co radí lékaři z Cleveland Clinic a dalších pracovišť, když prádlo pod sportovním oblečením zlobí:
- Správná velikost. Příliš malé prádlo se zařezává, příliš velké se shrnuje a dře.
- Hladký střih. Bezešvé modely nebo tanga omezují viditelné linie i tření.
- Materiál odvádějící vlhkost. Při sportu drží pokožku sušší než běžná tkanina.
- Pozor na švy a cedulky. Právě ony bývají nejčastějším zdrojem odřenin.
- Převléct se po tréninku. Propocené oblečení na těle podráždění jen prodlužuje. Při citlivé pokožce doporučuje Mayo Clinic volnější oblečení a bavlněné prádlo.
Šest let hledání tedy nemusí znamenat vybíravost. Spíš ukazuje, jak těžké je najít střih, který obstojí v kombinéze, na tréninku i v běžném dni.
Hostka, která sport zná zevnitř
Kelceová do podcastu nepřišla jen jako manželka slavného sportovce. Je matkou čtyř dcer a bývalou hráčkou pozemního hokeje na Cabrini University. Její podcast Not Gonna Lie získal v roce 2026 cenu Webby jako podcast roku. Proslavila se i pětislovnou děkovnou řečí: „Ženy podporují ženy, do toho, Eagles.“
Pasáž o prádle byla jen krátkou odbočkou z hodinu a čtvrt dlouhého rozhovoru. Podle oficiálního popisu na Apple Podcasts ženy mluvily o životě pod drobnohledem veřejnosti, o odmítání nálepky „manželky hráče“ i o začátcích vztahu s Jasonem. Došlo i na těžší témata: potrat v roce 2018, další těhotenství a práci pro nadaci Eagles Autism Foundation. Kelceovi pro ni jen v roce 2025 vybrali přes 22 milionů korun.
Odlehčený segment o kalhotkách tak v rozhovoru plní roli, jakou mají vtipy mezi kamarádkami. Uvolní atmosféru, aby se dalo mluvit i o vážných věcech.
Šampionka, kterou zná i Špindl
S Českem má Shiffrinová zvláštní pouto. Ve Špindlerově Mlýně jako patnáctiletá debutovala ve Světovém poháru. Do Krkonoš se vrátila 25. ledna 2026 a podle zprávy FIS tam vyhrála svůj 108. závod Světového poháru. Zároveň si zajistila devátý slalomový křišťálový glóbus a sama připomněla, jak nostalgický je pro ni návrat na místo, kde všechno začalo.
Její bilance je bezprecedentní. Má 110 vítězství ve Světovém poháru, z toho 73 ve slalomu, šest celkových glóbů a celkem 18 křišťálových trofejí. K tomu tři olympijská zlata, poslední ze slalomu v Cortině v únoru 2026. Mezi ženami i muži nikdo v historii Světového poháru nevyhrál víc.
Přesto v podcastu mluvila o věci, kterou žádná statistika nezachytí.
Na stupních vítězů stála víc než stokrát, a stejně ji léta trápí, co má pod kombinézou. Možná právě proto zní její přiznání tak upřímně. Ani sto deset výher neudělá z kusu látky na boku menší problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta