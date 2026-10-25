Ani pečicí papír, ani fólie. Cukroví se nepřichytí k plechu díky 1 věci, kterou měla každá babička v šuplíku

Kdo někdy odlupoval sněhové pusinky z plechu po kouscích, ví, jak rychle se z vánočního pečení stane zkouška trpělivosti. Hmota z bílků se ke kovu ráda přichytí a část cukroví pak skončí rozlámaná. Přitom existuje pomocník, se kterým počítají starší i dnešní recepty a na kterého se v kuchyních často zapomíná. Navíc po něm nezbude nic, co byste museli vyhodit.
Tenké kolečko z vody a mouky
Řeč je o jedlých oplatkách. Vypadají nenápadně a jsou příbuzné hostiím, které se podávají v kostele. Těsto na ně tvoří obyčejná řídká kaše z vody, mouky a škrobu. Chybí v ní cukr, vejce i kypřidlo, takže plátek nemá čím nabýt na objemu a v troubě pod cukrovím zůstane stejně tenký jako na začátku.
Právě tahle obyčejnost dělá z oplatky výbornou podložku. Plech nemusíte mazat ani ničím vykládat, protože se ho cukroví vůbec nedotkne. Oplatka leží mezi hmotou a kovem a k plechu se nepřilepí. Po upečení zvednete pusinku i s jejím kolečkem a sníte obojí najednou.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron. Pánev bude bez připálenin za 10 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži Oplatka z vody, mouky a škrobu zůstane v troubě pod pusinkou tenká a po upečení se sní spolu s cukrovím. Ilustrační foto. Trik, který cukráři znali odedávna
Oplatky dřív vznikaly v železných kleštích se dvěma kulatými plotýnkami. Těsto se nalilo dovnitř, kleště se sevřely a držely nad ohněm. Velké pláty v přírodní bílé barvě sloužily už tehdejším cukrářům jako podklad pro choulostivé zákusky.
V německé kuchyni se ten zvyk nikdy neztratil. Tamní vánoční makronky a perníky se na oplatkách pečou tak běžně, že pro ně Němci mají samostatný výraz Backoblaten, tedy oplatky na pečení. Pod kokosové nebo ořechové pusinky se oplatky hodí stejně dobře.
Jak upéct pusinky na oplatce
Postup má tři kroky:
Troubu předehřejte a oplatky rozložte na suchý plech s malými mezerami ještě předtím, než začnete šlehat, aby hotová hmota nemusela čekat. Šlehejte bílky a postupně k nim přisypávejte cukr, dokud hmota nezačne držet tvar. Potom do ní stěrkou zlehka zapracujte kokos nebo nasekané ořechy. Malé kupky tvarujte dvojicí mokrých lžiček, jednou nabírejte a druhou stírejte, a každou posaďte na střed jednoho kolečka. Přečtěte si také: Kuchařka ze školní jídelny prozradila, proč je jejich rajská hustá. Dělá 1 věc, kterou doma nikdo nedělá
Teplotu a čas pečení si vezměte z konkrétního receptu. Bílkové cukroví se obvykle peče při mírné teplotě, podle receptu zhruba 20 až 40 minut. Kdo oplatky zrovna nemá, upeče pusinky i bez nich, jen pak musí plech připravit jiným způsobem.
Na ostatní cukroví babiččin plech
Oplatka se hodí hlavně pod hmotu, kterou kladete lžičkou nebo stříkáte sáčkem. Pro cukroví, které se na oplatkách tradičně nepeče, platí druhý osvědčený postup našich babiček. Na plech přijde tuk a na něj mouka.
Plech potřete tenkou vrstvou másla, klidně kouskem papíru, ve kterém bylo zabalené. Pak ho poprašte moukou nebo strouhankou, otočte dnem vzhůru a přebytek vyklepejte. Tenký moučný povlak na tuku drží těsto stranou od rozpáleného kovu, a tak se cukroví nepřipeče.
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Přehledně oba postupy shrnuje následující tabulka:
Způsob Pro jaké cukroví Příprava plechu Jedlá oplatka hlavně hmota, kterou kladete lžičkou nebo stříkáte sáčkem plech nemazat ani nevykládat, oplatky rozložit na suchý plech Vymazaný plech s moukou cukroví, které se na oplatkách tradičně nepeče potřít tenkou vrstvou tuku a poprášit moukou nebo strouhankou Proč se vyplatí vynechat papír
Po oplatce nezůstane v kuchyni nic k vyhození, protože ji sníte spolu s cukrovím. Použitý pečicí papír naopak patří do popelnice na směsný odpad. Nese na sobě nepřilnavou vrstvu, třeba ze silikonu, a recyklační linka si s ním neporadí.
Na první pohled šetrnější silikonová podložka má slabinu, která se ukáže až na konci její dlouhé služby. Vyřazený silikon se nerecykluje a v přírodě se nerozloží.
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Kdo se bez papíru neobejde, může se řídit radou hamburské spotřebitelské poradny (Verbraucherzentrale Hamburg). Tentýž arch stačí pokládat na plech znovu a znovu a nový vzít teprve tehdy, když starý ztmavne od tuku nebo se začne lámat. Za nejšetrnější volbu k přírodě i ke zdraví ale stejná poradna považuje obyčejný vymazaný plech posypaný moukou.
Zdroje: https://www.milujivareni.cz/recepty/kokosove-pusinky, https://www.suedtirol.info/cs/cz/jidlo-a-piti/plp-recepty/pdp-recept.9203FD77-CC17-499C-B45D-736604857A04.piniove-pusinky, https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplatka, https://de.wikipedia.org/wiki/Backoblate, https://www.lecker.de/oblaten-feine-basis-fuer-plaetzchen-und-lebkuchen-51528.html, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-se-zbavuji-klasickych-pecicich-plechu-nahrada, https://www.blesk.cz/clanek/787977, https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/weihnachtsplaetzchen-backen-butter-backmatte-backpapier