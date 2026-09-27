Dršťková polévka, co přesvědčí i ty, kdo ji dřív nechtěli ani ochutnat

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Dršťková polévka, co přesvědčí i ty, kdo ji dřív nechtěli ani ochutnatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dršťková polévka patří mezi ty české klasiky, které buď milujete, nebo se jim vyhýbáte obloukem. Jenže poctivě uvařená dršťková: hustá, voňavá, s majoránkou a česnekem dokáže přesvědčit i skeptiky. Klíč ke všemu leží v přípravě drštěk samotných: správné proplachování, dostatečný čas na vaření a vývar, který si uchováte z drštěk, ne vylejete. Tento recept vychází z osvědčeného hospodského postupu a dá se zvládnout i doma bez speciálního vybavení.
Dršťková polévka
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bez kupovaných polotovarů, a přitom hotová za hodinu: Dršťková polévka, která chutná jako z dobré hospody
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