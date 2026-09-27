Pomalu vařené mexické fazole s vepřovou krkovicí a kouřovým nádechem

jsem dlouho brala jako jídlo z kategorie „něco Mexické fazole rychle ze spíže“. Když už doma skoro nic není, v lednici ticho a do obchodu se nechce. Jenže pak jsem k nim jednou přidala , sáhla po dvou různých vepřovou krkovici konzervách fazolí a k tomu ještě usmažila domácí hranolky. A najednou to nebyla nouzová večeře, ale plný talíř, od kterého se nikdo moc nehrnul pryč. Je to pikantní, vydatné, obyčejné v tom dobrém slova smyslu. Žádné velké vaření na efekt.
Tenhle recept nestojí na tom, že se všechno nahází do jedné pánve a doufá se, že to nějak dopadne. Maso se nejdřív pořádně opeče. Až potom přijde cibule,
pórek, česnek a paprika. Každá surovina má chvíli prostor, i kdyby jen pár minut. Díky tomu nevznikne hutná fazolová kaše, kde se všechny chutě slévají dohromady, ale normální poctivé jídlo. Bílé v fazole chilli omáčce udělají ostřejší základ, červené fazole bez nálevu zase přidají barvu a pevnější sousto. Hranolky smažené na oleji k tomu působí skoro jako improvizace. Jenže na talíři mizí první.
Můj tip zní: Krkovici nakrájejte opravdu na menší nudličky, zhruba do dvou centimetrů. Na horké pánvi ji nechte zatáhnout a pěkně zezlátnout ze všech stran. Když ji pak vrátíte k zelenině, zůstane šťavnatá a nerozpadne se v omáčce. Pokud ji dáte syrovou rovnou k cibuli, pustí vodu a místo restování se začne spíš dusit. U tohohle receptu je to zbytečná škoda. Recept na pikantní mexické fazole s vepřovou krkovicí a domácími hranolky
Celková délka přípravy: přibližně 60 až 75 minut Porce: 4 Ingredience k přípravě Jaké zvolit maso a tuk 600 g vepřové krkovice 3 lžíce oleje na restování + olej na smažení hranolků Zelenina 1 cibule kousek pórku, bílá část na restování a zelená část na dokončení 3 stroužky česneku 1 červená paprika 1 kapie 2 brambory na hranolky Fazole a kukuřice 1 plechovka (240 g) bílých fazolí v chilli omáčce 1 plechovka (240 g) červených fazolí bez nálevu ½ plechovky kukuřice Koření a dochucení sůl, pepř od každého po lžičce koření gyros 1 lžička kari 1 lžička zázvor 1 lžička Chilli Doctor Red Habanero jen na špičku lžičky, opravdu opatrně, pálí hodně silně 100 ml vody na podlití podle potřeby Postup přípravy pikantních mexických fazolí s hranolky a vepřovým masem
1.
Krkovici nakrájejte na drobné nudličky, osolte, opepřete a dejte na dobře rozpálenou pánev s olejem. Opečte ji ze všech stran dozlatova. Jakmile se maso zatáhne, vyndejte ho na talíř stranou. Do pánve se ještě vrátí, ale až později.
2.
Cibuli nakrájejte nadrobno a dejte ji na stejnou pánev. Restujte ji, dokud nezačne zlátnout a vonět. Přidejte nakrájenou bílou část pórku a na plátky pokrájený česnek. Nechte je na pánvi ještě dvě až tři minuty. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Fazole po mexicku, které se vaří pomalu a odměňují trpělivého kuchaře bohatou, kouřovou chutí
3. Přidejte nakrájenou
červenou papriku a kapii. Promíchejte a nechte zeleninu trochu změknout. Nemá se rozpadnout, stačí, když povolí a pořád drží tvar.
4. Opečené
maso vraťte zpět do pánve. Přisypte koření: po lžičce soli, pepře, gyrosu, kari a zázvoru. Nakonec opatrně přidejte špičku lžičky habanero chilli. Tady se vážně nevyplácí machrovat, tahle omáčka umí být dost ostrá. Všechno pořádně promíchejte. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Fazole po mexicku, které se vaří pomalu a odměňují trpělivého kuchaře bohatou, kouřovou chutí
5. Podlijte
100 ml vody, pánev přiklopte a duste na středním plamenu 20 až 30 minut, dokud maso nezměkne. Kdyby se voda vyvařila moc rychle, trochu dolijte. Směs se nemá chytat ke dnu.
6. Když je maso měkké, přidejte
bílé fazole v chilli omáčce, červené fazole a kukuřici. Vmíchejte také nakrájenou zelenou část pórku. Na mírném plamenu nechte všechno pět až sedm minut prohřát, aby se chutě spojily.
Fazole s houbami a zeleninou: Rychlý a vydatný oběd z obyčejných surovin, který chutná neobyčejně dobře Teď smažíme hranolky
1.
Brambory oloupejte a nakrájejte na hranolky. V pánvi rozehřejte dostatek oleje a smažte je raději nadvakrát, aby se zbytečně nemačkaly na sobě. Podle tloušťky jim to zabere asi 10 až 15 minut. Jakmile jsou zlaté a křupavé, vyndejte je na talíř a hned osolte.
2. Mexické fazole rozdělte do hlubokých talířů. Hranolky můžete dát vedle, ale klidně i přímo navrch. Jezte hned, dokud ještě křupou. Za deset minut už je to jiné jídlo.
VIDEO Tipy redakce: Habanero chilli dávkujte s rozvahou: Chilli Doctor Red Habanero patří mezi velmi pálivé omáčky. Na celý hrnec běžně stačí opravdu jen špička lžičky. Pokud vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo ostrá jídla nemusí, vynechte ho úplně a sáhněte raději po sladké paprice. Fazole z konzervy ušetří čas: Kdo chce postupovat tradičněji, může použít sušené fazole. Je potřeba je den předem namočit a uvařit skoro doměkka, klidně s bobkovým listem. Až potom je přidejte do směsi. Konzervované fazole jsou ale u tohoto receptu naprosto použitelná zkratka a na výsledku to většina lidí nepozná. Kukuřici přidejte až nakonec: Při dlouhém vaření zbytečně změkne a ztratí příjemnou pevnost. Když ji přidáte až v závěru, zůstane barevná a v jídle je pořád znát. Hranolky jako alternativa: Místo domácích hranolků můžete podat chleba, rýži nebo tortilly. Fazolová směs je dost výrazná na to, aby fungovala s čímkoli z toho. Hranolky ale mají něco do sebe, protože nasají omáčku a sousta pak nejsou pořád stejná.
Zahřejte se s uzenou fazolovou polévkou, která voní až k sousedům
Fazolový salát, který připravíte za čtvrt hodiny
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Lída Novotná