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Pomalu vařené mexické fazole s vepřovou krkovicí a kouřovým nádechem

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Mexické fazole s vepřovou krkovicí, červenou paprikou a dvěma druhy fazolí z konzervy jsou jídlo, které u nás doma nikdy nezklame. Přidejte domácí hranolky a večeře je hotová.
Fotografie k mexickým fazolím

Fotografie k mexickým fazolím

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Fazole po mexicku, které se vaří pomalu a odměňují trpělivého kuchaře bohatou, kouřovou chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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