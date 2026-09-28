Rozkol mezi trenéry posledních extraligových mistrů. Pokorný při slovech Kočího zvedal obočí

Václav Kočí seděl za mikrofonem spokojený. Dynamo podle něj odehrálo dobré utkání, bylo trpělivé a zápas si pohlídalo. Pak promluvil Kamil Pokorný, a podle reportéra Sport.cz při Kočího slovech zvedal obočí. „Nesouhlasím,“ řekl přímo. Šlo o vyrovnaný zápas, vyhrát mohl kdokoliv. Žádné osobní útoky, žádné zvýšené hlasy. Jen veřejně demonstrovaný nesouhlas dvou mužů, kteří vedou realizační týmy posledních extraligových šampionů.
Co přesně zaznělo na tiskovce
Kočí mluvil o trpělivém výkonu Pardubic. Až na pár drobných nedostatků si prý jeho tým zápas pohlídal a šel si pro tři body. Formulace, která implikuje kontrolu nad průběhem utkání od začátku do konce.
Pokorný oponoval okamžitě. Podle něj nešlo o jednostrannou záležitost, ale o velmi kvalitní duel, v němž se štěstí přiklánělo na obě strany. Klíčová věta: „Vyhrát mohl kdokoliv.“ Dva trenéři seděli vedle sebe, dívali se na stejných šedesát minut hokeje, a viděli dva různé zápasy.
Co říkají čísla
Statistiky se v tomto sporu staví spíš na Pokorného stranu.
- Střely na branku: Kometa 30, Pardubice 26. Domácí přestříleli úřadujícího mistra.
- Skóre po dvou třetinách: 3:2 pro Brno. Kometa vedla a kontrolovala tempo.
- Rozhodující moment: 56. minuta, brněnská přesilovka. Kristián Pospíšil chybně přihrál ve středním pásmu, Jan Mandát vystihl situaci, ujel sám na Stezku a dal na 4:3. Gól v oslabení, který obrátil zápas.
- Pojistka: Pardubice přidaly pátý gól do prázdné branky.
Kočího čtení ovšem nelze smazat úplně. Dynamo rozhodlo speciálními formacemi a koncovkou: dalo gól v přesilovce, vítězný v oslabení a závěrečný do prázdné. Trpělivost, o které mluvil, se projevila právě ve schopnosti čekat na chybu soupeře a potrestat ji. Jenže „pohlídaný zápas“ to při skóre 2:3 po čtyřiceti minutách zkrátka není.
Paradox brněnského výkonu
Ironií je, že Kometa proti Pardubicím herně odehrála možná nejlepší zápas z úvodu sezony. Proti Hradci vyhrála 3:1, ale soupeř ji přestřílel 33:21. V Olomouci zvítězila 4:2 při poměru střel 43:25 v neprospěch Brna; v obou případech ji výrazně podržel brankář Eugene Rabčan.
Proti Pardubicím poprvé v sezoně dominovala i herně. A přesto prohrála. Jedna chyba ve středním pásmu při vlastní přesilovce stačila.
Otázku vyvolává i brankářská volba. Po dvou Rabčanových výhrách se do branky vrátil zkušenější Aleš Stezka. Proč? Klub to veřejně nevysvětlil. Nabízí se logika návratu k jedničce proti nejsilnějšímu soupeři, ale zůstává to v rovině dedukce.
Chybějící článek a širší kontext
Kometa nastoupila bez asistenta Martina Erata, který se podle Sport.cz dočasně vrátil do zámoří za rodinou. Erat měl v realizačním týmu na starosti především přesilové hry. Rozhodující gól padl právě při brněnské přesilovce. Přímou kauzální souvislost dokazovat nelze, ale načasování je přinejmenším nešťastné.
Po pěti odehraných kolech je Kometa osmá se šesti body, Pardubice druhé s dvanácti. A hlavně: Dynamo porazilo Brno už podeváté v řadě. Série, která sama o sobě vysvětluje ostřejší tón na tiskovce lépe než jakýkoliv osobní spor.
Další vzájemný duel je v rozpisu na pátek 13. listopadu v Pardubicích. Devět proher v řadě a veřejná neshoda z tiskovky, koření pro ten zápas už teď přebývá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek