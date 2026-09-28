Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Powerbanka začala hořet přímo za letu. Airbus se 198 cestujícími vyhlásil nouzi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Let Lufthansy z Frankfurtu do Lisabonu musel v sobotu 26. září neplánovaně přistát ve francouzském Lyonu. V prostoru jednoho ze sedadel začala hořet powerbanka cestujícího. Posádka zařízení zabezpečila, piloti se ale rozhodli dál nepokračovat a vyhlásili nouzovou situaci kvůli přednostnímu přistání. Nikdo z 204 lidí na palubě nebyl zraněn.
Powerbanka začala hořet přímo za letu. Airbus se 198 cestujícími vyhlásil nouzi

Powerbanka začala hořet přímo za letu. Airbus se 198 cestujícími vyhlásil nouzi

Zdroj: Generováno ChatGPT
Reklama
Další články z Trendy svět
Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných
Autobus s turisty mířil na Oktoberfest. Po nehodě na A96 jsou dva mrtví a řada zraněných
Mohutná exploze otřásla turistickou čtvrtí pod Akropolí. Po nočním pátrání přišla tragická zpráva
Mohutná exploze otřásla turistickou čtvrtí pod Akropolí. Po nočním pátrání přišla tragická zpráva

Šest lidí zemřelo po explozi a následném zřícení obytného domu v historické čtvrti Plaka v centru Athén....

Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě
Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě

Po několika teplých dnech začíná do západní Evropy znovu výrazněji promlouvat Atlantik. Rozsáhlé frontální...

Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy
Podzim se mění před očima. Nová data odhalila trend, který může přinést další problémy

Podzim je ve velké části Spojených států výrazně teplejší než před několika desítkami let. Nová analýza...

Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí
Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí

Do konce letošního roku má podle nejnovějších zveřejněných údajů skončit platnost více než 243 tisícům...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.