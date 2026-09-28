Powerbanka začala hořet přímo za letu. Airbus se 198 cestujícími vyhlásil nouziPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Powerbanka začala hořet přímo za letu. Airbus se 198 cestujícími vyhlásil nouzi
Šest lidí zemřelo po explozi a následném zřícení obytného domu v historické čtvrti Plaka v centru Athén....
Po několika teplých dnech začíná do západní Evropy znovu výrazněji promlouvat Atlantik. Rozsáhlé frontální...
Podzim je ve velké části Spojených států výrazně teplejší než před několika desítkami let. Nová analýza...
Do konce letošního roku má podle nejnovějších zveřejněných údajů skončit platnost více než 243 tisícům...
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