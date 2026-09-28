Reprezentační nováček Sláma v minulosti uvažoval nad koncem. Díky fotbalu si nakonec splnil sen

Podzim 2021, Pardubice. Sedmadvacetiletý levý obránce, tehdy teprve dvaadvacetiletý hráč na hostování z olomoucké rezervy, sbírá minuty po kouskách jako náhradník, trápí ho záda a z fotbalu je unavený. Přemýšlí, že půjde studovat a zůstane „u sportu“ jinak než na hřišti. Blízcí mu to rozmluvili, kdo přesně, veřejně nikdy neřekl. O pět let později stojí na trávníku pražské Fortuna Areny v dresu s lvíčkem na hrudi, naproti němu Luka Modrić. Cesta mezi těmito dvěma body nebyla ani přímá, ani náhodná.
Z pardubické lavičky zpátky do Olomouce
Hostování v Pardubicích mělo Slámovi otevřít dveře do první ligy. Místo toho ho málem vyhnalo z fotbalu úplně. Role náhradníka, bolesti zad a pocit, že energie prostě došla, to všechno dohromady vytvořilo krizi, která nebyla jen špatným týdnem po prohraném zápase. Sláma sám přiznal, že myslel na studia a odchod z profesionálního sportu.
Po návratu do Sigmy začínal znovu od béčka. Postupně se ale protlačil do ligového kádru a za Olomouc nakonec nasbíral 105 soutěžních startů. V roce 2025 byl součástí týmu, který vyhrál domácí pohár. Jenže po sedmnácti letech v jednom prostředí přišla jiná únava, ne fyzická, ale motivační. „Potřeboval jsem změnu a nový impuls,“ vysvětloval Sláma v rozhovoru pro FK Jablonec. Sigma jeho přestup oznámila 17. června 2026.
Dveře, které otevřela nouze
Sláma v původní nominaci Santiho Denii na zářijový sraz Ligy národů nefiguroval. Dostal se tam až jako dodatečná náhrada po vlně omluvenek a zranění, mimo hru byli David Jurásek i Matěj Ryneš, dva hráči, kteří na levém kraji obrany představují první volbu.
A právě tady se jeho příběh protíná se systémovým problémem českého fotbalu. Expert Vlastimil Palička označil levého obránce za nejslabší a nejméně obsazený post v národním týmu. Slámu tedy nevystřelil jeden skvělý večer, ale souhra dvou věcí: jeho vlastní restart po letech stagnace a chronický nedostatek konkurence na pozici, kde Česko nemá luxus výběru.
Čísla to potvrzují. Do reprezentačního srazu přicházel Sláma se šesti ligovými zápasy za Jablonec, 383 minutami a úspěšností přihrávek 68,4 %. Jurásek měl za Slavii 73,6 %, Ryneš za Spartu dokonce 89,3 %, oba navíc s gólovými příspěvky. Sláma nebyl objektivně nejlepší volbou. Byl dostupnou volbou. A tu proměnil.
Osmdesát tři minut proti Modrićovi
Česko prohrálo s Chorvatskem 1:2 a vítězný gól dal Marco Pašalić právě přes Slámovu stranu. Podle rozboru ČT sport měl Sláma rozpačitý úvod, ale postupně se uklidnil, držel rozehrávku a ukázal, proč dostal důvěru. Neuhlídal Pašalićův náběh, to je fakt. Ale nepropadl.
Trenér Denia po zápase řekl, že je se Slámovým výkonem spokojený a na jeho debut hrdý. Čtenářské známkování iDNES ho zařadilo mezi nováčky, kteří zaujali. Sám Sláma popisoval zážitek střízlivě: jiné tempo, jiná kvalita, jiní hráči. První přihrávku chtěl zahrát co nejjednodušeji, aby shodil nervy.
Co bude dál
Jeden start sám o sobě trh nepřepíše. Slámova poslední veřejně evidovaná tržní hodnota na Transfermarktu činí zhruba 15 milionů korun a pochází z doby před přestupem do Jablonce i před debutem v národním dresu. Větší vliv než jeden zápas budou mít další reprezentační minuty, případné evropské poháry za Jablonec a hlavně to, jestli si Sláma udrží stabilní roli na pozici, kde Česko zoufale hledá řešení.
Ve 27 letech už skoro nedoufal, že šance přijde. Přišla v základní sestavě, proti Modrićovi, v Lize národů. Někdy stačí vydržet o jeden restart déle, než říká rozum.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl