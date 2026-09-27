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S podzimní výsadbou česneku nespěchejte. V teplé zemi před zimou vyraší a mrazy zničí celou budoucí úrodu

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Přelom září a října svádí k rychlému zasazení ozimého česneku do uvolněných záhonů. Příliš časná výsadba do vyhřáté půdy je však nejčastější chybou, která vede k vymrznutí porostu a napadení stroužků plísněmi.
Celé hlavičky zralého česneku a oddělené zdravé stroužky s pevnou slupkou na bílém podkladu.

Celé hlavičky zralého česneku a oddělené zdravé stroužky s pevnou slupkou na bílém podkladu.

Zdroj: Ivar Leidus / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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