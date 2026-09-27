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Emulze vody a nafty srazila oxidy dusíku o 67 % bez zásahu do motoru, korejský test ale našel opotřebené trysky

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Nafta rozmíchaná s vodou dokázala v laboratoři stlačit pevné částice o 68 procent, aniž by se na motoru cokoliv měnilo. Taková čísla znějí jako výhra pro každého majitele staršího dieselu. Jsou to ale nejlepší dosažené hodnoty vytažené z přehledu desítek různých pokusů.
Emulze vody a nafty srazila oxidy dusíku o 67 % bez zásahu do motoru, korejský test ale našel opotřebené trysky

Emulze vody a nafty srazila oxidy dusíku o 67 % bez zásahu do motoru, korejský test ale našel opotřebené trysky

Zdroj: Foto: William Alden from Louisville, Kentucky, USA - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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