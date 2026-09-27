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Manchester City vinen ve 114 ze 115 bodů obvinění. Klubu hrozí odečet bodů i vyloučení z Premier League

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Pět zápasů, patnáct bodů a první místo v tabulce. Manchester City italského trenéra Enza Marescy vstoupil do sezony bez zaváhání, jenže teď mu hrozí trest, jaký anglický fotbal nepamatuje. Nezávislá komise ho podle Davida Ornsteina z The Athletic shledala vinným ve 114 ze 115 bodů obvinění.
Manchester City vinen ve 114 ze 115 bodů obvinění. Klubu hrozí odečet bodů i vyloučení z Premier League

Manchester City vinen ve 114 ze 115 bodů obvinění. Klubu hrozí odečet bodů i vyloučení z Premier League

Zdroj: Manchester City
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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