Manchester City vinen ve 114 ze 115 bodů obvinění. Klubu hrozí odečet bodů i vyloučení z Premier League

- Podle The Athletic a zdrojů BBC Sport komise uznala City vinným ve všech bodech obvinění kromě jednoho.
- O sankcích zatím nerozhodnuto, pravidla připouštějí odečet bodů, pokutu i vyloučení z ligy.
- Klub verdikt nepotvrdil a očekává se, že se odvolá.
- Údajné prohřešky spadají do let 2009 až 2018, kdy City získal tři mistrovské tituly.
- Sázková kancelář Bet365 vypsala na sestup City stejný kurz jako na zisk titulu.
Rozsudek, který utekl dřív než pečeť
Na verdikt se v Anglii čekalo tak dlouho, že se z něj stal nekonečný seriál. Premier League předala případ nezávislé komisi v únoru 2023, slyšení skončilo v prosinci 2024 a pak nastalo mnohaměsíční ticho, během něhož fanoušci na Etihad Stadium trnuli hrůzou z blížícího se verdiktu. Teď se ticho prolomilo, ovšem neoficiální cestou. Premier League odmítla situaci komentovat.
Obvinění míří na nepřesné finanční výkazy, nesprávně vykázané odměny trenéra a hráčů, porušení pravidel finanční fair play UEFA i ligových pravidel o ziskovosti. Pětatřicet bodů se týká údajné nespolupráce s vyšetřovateli.
Vedení City přitom od začátku tvrdilo, že má v rukou rozsáhlý balík nezpochybnitelných důkazů. Na únik informací reagovalo podrážděně. „Proces v rámci Premier League stále probíhá, zbývá dokončit podstatné části a podléhá přísné mlčenlivosti,“ uvedl mluvčí klubu pro The Athletic. Pak přitvrdil: „Klub osm let svědomitě respektoval řádný průběh řízení v přesvědčení, že vedení Premier League bude jednat jako nezávislý, nestranný a spravedlivý regulátor prostý stranického vlivu.“
Rejstřík trestů bez stropu
Komise má podle BBC otevřené všechny možnosti: okamžitý nebo podmíněný odečet bodů, finanční sankce, a dokonce vyloučení z Premier League. Pro srovnání, Everton dostal za jediné porušení pravidel o ziskovosti nejprve deset bodů dolů, po odvolání šest. Nottingham Forest přišel o čtyři. City čelí stovce provinění rozprostřených přes devět sezon. Finanční analytik Kieran Maguire už dříve označil za logický odečet šedesáti bodů.
Sázkaři zareagovali okamžitě. Většina kanceláří stáhla sázky na sestup, Bet365 naopak nabízí na pád City stejný kurz jako na mistrovský titul. Novinář Ben Jacobs navíc upozornil, že tresty lze uplatnit i během probíhajícího odvolání.
Někteří to čekali. Sportovní právník Tom Murray předpovídal, že klub při takovém množství obvinění trestu neunikne. Jiní se zmýlili: expert Sky Sports Gary Neville ještě v květnu věřil, že City vyvázne bez jediného trestu.
Poslední hráz se jmenuje odvolání
City už jednou z podobné pasti vyklouzl. V roce 2020 zrušila Mezinárodní sportovní arbitráž dvouletý distanc z evropských pohárů, který mu udělila UEFA, a pokutu snížila ze třiceti na deset milionů eur. Tentokrát ale soudí Premier League podle vlastních pravidel.
Rána přichází v době, kdy klub teprve skládá novou éru po odchodu Pepa Guardioly a rozpadu jeho kabiny. Pod Marescou zatím neztratil ani bod a v říjnu jede na Anfield. Do tabulky, ve které teď vede, se ale nemusí vejít.
A kdo by se mohl přihlásit o tituly z let 2011/12, 2013/14 a 2017/18? Portugalský kouč José Mourinho, jehož Manchester United skončil v sezoně 2017/18 za rekordními City druhý, už v únoru 2025 zažertoval: „Pak mi budou muset zaplatit bonus a dát mi medaili.“