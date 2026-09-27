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Domácí zavařená rajčata, která zachovají přirozenou chuť bez složitého dochucování

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Srpen je čas, kdy rajčata voní, mají sytě červenou barvu a chutnají jako chutnají jen jednou za rok. Právě teď se vyplatí část úrody zavařit ve vlastní šťávě: bez přidané vody, bez zbytečných přísad. Výsledkem jsou sklenice, které pak po celý rok nahradí protlak, pyré i konzervované rajčatové základy z obchodu. Recept je překvapivě jednoduchý a zvládne ho opravdu každý.
Rajčata ve vlastní šťávě

Rajčata ve vlastní šťávě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Doma je zavařujeme každý rok a kupované pak nikdo nechce: Rajčata ve vlastní šťávě podle osvědčeného receptu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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