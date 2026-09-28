Mistr světa Tomášek naznačil, že není se svou rolí v Pardubicích spokojený. Snaží se podřídit

Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1 a Tomášek poprvé v sezoně nastoupil na centru. Po zápase seděl před novináři a na otázku, jak nepříjemné je přijít do nového angažmá a nehrát svůj přirozený post, odpověděl dvěma slovy: „Může být.“ Žádný výbuch, žádná otevřená kritika. Jen dvě slova, která řekla víc než celý monolog. A hned za nimi následovala věta o tom, že v top týmu se hráč musí podřídit a řídit se tím, co chtějí trenéři.
Čtyři kola na křídle, pak přišel Liberec
Časová osa je krátká, ale výmluvná. V prvním kole proti Mountfieldu nastoupil Tomášek na pravém křídle vedle Noska a Smejkala. Stejnou roli si odehrál v Litvínově, proti Karlovým Varům i doma s Libercem. Čtyři zápasy, čtyři večery mimo centrum, post, o kterém už v roce 2019 říkal, že je „nejsložitější pozice“, protože centr musí spojovat lajnu, pomáhat bekům i křídlům a zvládat vhazování.
Zlom přišel po domácí porážce 4:5 s Libercem. Pardubice nevyužily přesilovku pět na tři, celkově daly jediný přesilovkový gól a podle iSportu trenér Filip Pešán po „truchlohře“ rozboural útočné formace. Sedlákovu elitní trojku roztrhl, Jana Mandáta povýšil do první lajny k Červenkovi a Sedlákovi jako pracanta a bojovníka. A Tomáška konečně posunul tam, kde se cítí doma, na centra druhé formace mezi Smejkala a Stránského.
Výsledek se dostavil okamžitě
V Boleslavi lajna Smejkal–Tomášek–Stránský fungovala od první střídačky. Tomášek sám po zápase mluvil o „výborném utkání“, nahrál na gól, vyhrál šest z devíti vhazování a jeho řada se podepsala i pod závěrečnou trefu do prázdné brány. Pardubice navíc proměnily dvě přesilovky ze tří, včetně té pět na tři, kterou o tři dny dřív proti Liberci zahodily. Kontrast byl tak ostrý, že si ho všimli i sami hráči.
Co je ale podstatnější než jeden zápas: Tomášek po šesti odehraných kolech držel sedm bodů za gól a šest asistencí. Bod na zápas. Víc než přirození centři Sedlák (4 body), Nosek (3 body) i Kondelík (5 bodů). Většinu těchto čísel nasbíral ještě z křídla, což ukazuje, že i v nepohodlné roli dokázal produkovat. Jenže produkce a komfort jsou dvě různé věci.
Cena za přetlak kvality
Tomáškova situace není příběhem o konfliktu s klubem. Je to příběh o tom, co se stane, když favorit nasbírá víc elitních útočníků, než kolik jich vejde do dvou top formací. Červenka, Sedlák, Nosek, Kondelík, Stránský, Tomášek, každý z nich by v polovině extraligy hrál první lajnu. V Pardubicích se musí někdo přizpůsobit.
Tomášek to ví a veřejně to říká konzistentně minimálně od června, kdy se do Dynama vracel. Už tehdy na klubovém webu deklaroval, že se Stránským nepřicházejí „něco rozbíjet“ a jsou připraveni se podřídit. V září totéž zopakoval v konkrétní nepohodlné situaci, a to dodává jeho slovům váhu. Nejde o jednorázovou PR frázi vyřčenou při podpisu smlouvy. Je to postoj, který drží i ve chvíli, kdy mu trenér čtyři kola po sobě dává jinou roli, než by chtěl.
Zároveň ale nelze přeslechnout, co zaznívá mezi řádky. „Jsem rád, že jsem zpátky na centru.“ „Hrál jsem tam poprvé v sezoně.“ A na otázku o nepříjemnosti: „Může být.“ Mistr světa, kterého klub při podpisu prezentoval jako jednoho z nejlepších českých centrů, strávil úvod sezony na křídle. To není drama, ale není to ani úplná pohoda.
Edmonton, Sparta, Pardubice, role jako věčné téma
Tomášek má s nevyhovujícími rolemi bohaté zkušenosti. V Edmontonu popisoval opačný extrém: osm až deset minut na zápas, spodek sestavy, strach, aby něco nezkazil hvězdám kolem sebe. „Bylo to smrtelné,“ řekl po návratu do Evropy. Ve Spartě si naopak v roce 2019 našel svou pozici v jednom z nejlepších týmů na kontinentu a mluvil o ní jako o ideální.
Pardubice jsou někde mezi. Důvěra i čas na ledě jsou vyšší než v NHL. Ale přetlak kvalitních útočníků vytváří tlak jiného druhu, ne existenční, spíš identitní. Tomášek ví, že je centr. Trenér to ví taky. A po Liberci to konečně promítl do sestavy.
Pardubice jsou po šesti kolech druhé v tabulce s dvanácti body a skóre 24:17. Tomášek drží bod na zápas a po přesunu na centra okamžitě zvedl chemii své lajny i přesilovek. Jestli tam zůstane, rozhodne příští porážka, nebo příští výhra.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek