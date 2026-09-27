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Na poli u budoucí D35 ležel denár, jaký v Česku nikdo neviděl: rozbor ukázal 96 % stříbra a bavorský vzor

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Dobrovolník s detektorem ji zvedl z rozorané ornice na trase budoucí dálnice u Klenice. Váží 0,85 gramu, měří necelých devatenáct milimetrů a Národní muzeum u ní potvrdilo, že podobný kus se v tuzemských sbírkách ani nálezových fondech dosud neobjevil.
Na poli u budoucí D35 ležel denár, jaký v Česku nikdo neviděl: rozbor ukázal 96 % stříbra a bavorský vzor

Na poli u budoucí D35 ležel denár, jaký v Česku nikdo neviděl: rozbor ukázal 96 % stříbra a bavorský vzor

Zdroj: Foto: Museum of London, Kate Sumnall, 2014-12-10 22:01:20 - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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