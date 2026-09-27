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Západ se bál titanové stíhačky. Když pilot uletěl do Japonska, našli nerez a elektronky

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Když v září 1976 sovětský pilot Viktor Bělenko přistál s přísně tajným letounem MiG-25 na civilním letišti v Japonsku, v Pentagonu a na velitelství NATO zavládlo napětí. Západní rozvědky se léta obávaly, že obří křídla a trojnásobná rychlost zvuku dělají z Foxbatu neporazitelného vládce vzdušných soubojů vyrobeného z lehkého titanu. Teprve když američtí inženýři rozebrali stroj do posledního šroubku, zjistili, že v rukou drží třicetitunový ocelový kolos poháněný vakuovými elektronkami, který byl postaven pro docela jiný účel.
Sovětský nadzvukový stíhací letoun MiG-25 Foxbat na letištní ploše

Sovětský nadzvukový stíhací letoun MiG-25 Foxbat na letištní ploše

Zdroj: Peer.Gynt / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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