Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ruce ztuhlé od artritidy? Deset cviků u stolu s tužkou i míčkem, díky kterým vás klouby budou méně bolet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zánět kloubů si na ruce jako první najde ty nejmenší klouby na prstech. Fyzioterapeutka a ortopedka Lauren Jarmusz radí procvičovat prsty několikrát denně, protože pohyb zůstává nezastupitelným způsobem, jak předejít zatuhnutí a deformaci kloubů. Stačí vám k tomu stůl, tužka a míček.
Ruce ztuhlé od artritidy? Deset cviků u stolu s tužkou i míčkem, díky kterým vás klouby budou méně bolet

Ruce ztuhlé od artritidy? Deset cviků u stolu s tužkou i míčkem, díky kterým vás klouby budou méně bolet

Zdroj: Foto: Internet Archive Book Images - licence No restrictions
Reklama
Další články z Centrum Extra: Zdraví
Ploché břicho za čtyři minuty denně: japonská sestava má v počtech zádrhel, reálně je to celých pět minut
Ploché břicho za čtyři minuty denně: japonská sestava má v počtech zádrhel, reálně je to celých pět minut
Na tuk na zádech nepotřebujete posilovnu: tři cviky na podlaze slibují výsledky po měsíci pravidelného cvičení
Na tuk na zádech nepotřebujete posilovnu: tři cviky na podlaze slibují výsledky po měsíci pravidelného cvičení

Tři cviky, ke kterým stačí volné místo na podlaze, sestavil pro své klienty osobní trenér Jake Tipane....

Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami
Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami

Noční buzení má skoro vždycky konkrétního viníka. Od plného močového měchýře přes přetopenou ložnici až po...

Cítíte v ústech sladko, i když jste nic nejedli? Za příznakem stojí sedm příčin od těhotenství po nádor
Cítíte v ústech sladko, i když jste nic nejedli? Za příznakem stojí sedm příčin od těhotenství po nádor

Sladká chuť patří k pěti základním chutím, které lidský jazyk rozezná, a normálně přijde po cukru, medu...

Brní vás ruce a budí křeče v lýtkách? Za špatným oběhem bývá cukrovka i kouření, pomáhá pohyb třikrát týdně
Brní vás ruce a budí křeče v lýtkách? Za špatným oběhem bývá cukrovka i kouření, pomáhá pohyb třikrát týdně

Špatný krevní oběh se nedá vyškrtnout jako samostatná diagnóza, protože sám je jen důsledkem něčeho jiného....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.