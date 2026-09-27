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Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté

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Mistr světa z roku 2010 a dlouholetá tvář hokejových studií České televize promluvil v magazínu Buly o zákroku, který podstoupil letos v dubnu. Sám mluvil o tom, že si uvědomil, jak je všechno pomíjivé. Jednu podstatnou věc ale nechal bez odpovědi.
Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté

Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté

Zdroj: Foto: Department of Foreign Affairs and Trade - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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