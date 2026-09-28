Smolař Chytil zase mimo hru. Utrpěl zranění ramene po kuriózní srážce s rozhodčím

Čas 14:54 první třetiny čtvrtečního přípravného utkání proti Oilers. Filip Chytil dojíždí volný puk, přibrzdí ho kontakt se soupeřem, brusle mu zavadí o nohu rozhodčího Rileyho Brace a český centr tvrdě naráží pravým ramenem do mantinelu. Na led se už nevrátí. Co vypadá jako nešťastná náhoda trvající zlomek sekundy, má pro Chytila dalekosáhlé důsledky a zapadá do vzorce, který se kolem něj opakuje už třetím rokem.
Co přesně říká Vancouver o závažnosti
Generální manažer Canucks Ryan Johnson den po incidentu situaci překvapivě uklidňoval. Přes dramaticky vypadající pád podle něj jde spíše o svalové přetížení ramene než o strukturální poškození. Chytil prý byl druhý den v dobré náladě. Oficiální status ale zní „week to week“, tedy absence v řádu týdnů.
A právě tady je problém s kalendářem. Vancouver vstupuje do základní části sezony 2026/27 už v úterý 29. září duelem v Edmontonu, domácí premiéru hraje 1. října. Při aktualizaci z 25. září a statusu „week to week“ je prakticky vyloučené, že by Chytil stihl úvodní zápas. Realisticky se dá počítat s návratem nejdříve někdy v průběhu října.
Třetí sezona, třetí start od nuly
Samotné zranění ramene by bylo jen další položkou v kolonce „smůla v přípravě“, kdyby nestálo na pozadí tří sezon plných zdravotních výpadků. Od ročníku 2023/24 odehrál Chytil dohromady pouhých 78 zápasů. Pro srovnání: Pavel Zacha za stejné období nastoupil ke 238 utkáním.
Příčiny absencí se přitom pokaždé lišily:
- Otřes mozku a následné přetrvávající migrény, které ho vyřadily na měsíce.
- Zlomeniny v obličeji po zásahu pukem na tréninku.
- Nyní rameno po kolizi s rozhodčím v přípravě.
Nejde o jednu chronickou diagnózu, ale o sérii vzájemně nesouvisejících nehod. Medicínsky lze spojit otřes mozku s následnými migrénami, posttraumatické bolesti hlavy po otřesu jsou podle Mayo Clinic běžným jevem. Aktuální poranění ramene je ale čistě mechanická záležitost, důsledek nešťastného úhlu pádu.
Sezona, která nesnese další výpadek
Ještě začátkem září Chytil v rozhovoru pro NHL.com mluvil o tom, že si chce ve Vancouveru vybojovat roli mezi šesti nejvytěžovanějšími útočníky. Sám přiznával, že po 70 vynechaných zápasech nemá nic garantované a musí si čas na ledě znovu zasloužit v každém utkání.
Kontraktní realita jeho slova podtrhuje. Smlouvu, kterou v březnu 2023 podepsal ještě s New York Rangers na čtyři roky, mu běží poslední sezona. Ročník 2026/27 je tak pro něj zároveň auditem před vyjednáváním dalšího angažmá. Každý zmeškaný zápas oslabuje jeho pozici, ne proto, že by kluby pochybovaly o talentu, ale proto, že v NHL se platí za dostupnost.
Co to znamená pro české zastoupení v lize
Chytilova absence na startu sezony neshodí celkový počet Čechů v NHL, ale oslabuje českou středovou osu. Zatímco útočníci jako Zacha v Bostonu nebo Martin Nečas v Coloradu pravidelně odehrávají přes 77 zápasů za sezonu, Chytil se posledních 78 utkání snažil nasbírat tři roky.
Návrat do Evropy přitom aktuálně není na stole. Platná smlouva s Vancouverem běží do konce sezony a ve veřejně dostupných zdrojích se žádný konkrétní zájem českých klubů neobjevil. Chytilův boj zůstává v NHL, a začíná znovu na marodce.
Canucks v pondělí odletí do Edmontonu bez svého českého centra. Filip Chytil bude sledovat úvodní buly sezony z tribun nebo z posilovny. Už potřetí za sebou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek