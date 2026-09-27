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Australané tahají za traktorem 60 tun pšenice: vůz měří 14,6 metru a v Česku by jel jako nadrozměrný náklad

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Coolamon 60T24 je ocelová vana na třech nápravách, kterou po australském poli táhne traktor. Pojme 76,8 kubického metru zrna a vejde se do ní obsah dvou plných zásobníků velké sklízecí mlátičky. A na kraji stejného pole na ni čeká ještě větší stroj.
Australané tahají za traktorem 60 tun pšenice: vůz měří 14,6 metru a v Česku by jel jako nadrozměrný náklad

Australané tahají za traktorem 60 tun pšenice: vůz měří 14,6 metru a v Česku by jel jako nadrozměrný náklad

Zdroj: Foto: Cd design85 - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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