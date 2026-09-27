Limonádová buchta z plechu: Díky bublinkám v těstě je mnohem lehčí, než obyčejné buchty

Limonádová buchta je u nás doma jeden z těch receptů, po kterých sáhnu, když má být ke kávě něco sladkého a nechci kvůli tomu strávit půl dne v kuchyni. Většina surovin bývá běžně ve spíži, k tomu jedna perlivá limonáda a zhruba za půl hodiny může být hotovo. Limonáda těstu pomůže k lehkosti, přidá mu jemnou chuť a podle příchutě někdy i docela pěknou barvu.
Na téhle buchtě mám ráda hlavně to, že se na ni dá
spolehnout a člověk ji nemusí dělat pokaždé stejně. Jednou zůstane obyčejná světlá, jen pocukrovaná. Jindy do části těsta přijde kakao a na řezu se objeví mramorování. V sezoně malin nebo rybízu stačí přihodit hrst ovoce rovnou do mísy. A když má vypadat trochu slavnostněji, pomůže moučník marmeláda a poleva. Limonáda v těstě není žádný výstřelek
Limonádová buchta má trochu nádech
starších domácích receptů, a vlastně oprávněně. se v českých kuchyních držely hlavně proto, že byly rychlé, levné a nevyžadovaly přesné vážení na gramy. Hrnkové moučníky Recept na snadnou limonádovou buchtu
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 kousků Ingredience pro přípravu 2 ks vejce 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek oleje 1 hrnek perlivé limonády 2 hrnky polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 1 lžíce másla nebo oleje na vymazání formy 1 lžíce hrubé mouky na vysypání formy 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy vláčné limonádové buchty
1. Troubu nastavte na
180 °C. Mezitím si nachystejte plech nebo formu, vymažte ji máslem či olejem a vysypte hrubou moukou. U téhle buchty se to vyplatí, protože se pak lépe krájí i vyklápí.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr a několik minut šlehejte, až směs zesvětlá a nabere objem. Není to složitý krok, ale na výsledku je poznat.
3. K vyšlehaným vejcím tenkým proudem přilévejte
olej a potom také perlivou limonádu. Míchejte už spíš krátce. Malinovka dá těstu jemně růžový odstín, citronová ho nechá světlejší a chuťově nenápadnější.
4. Vedle v misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs přidávejte po částech k tekutému základu. Stačí krátce prošlehat nebo vzít stěrku a promíchat jen tolik, aby v těstě nezůstaly viditelné hrudky.
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5. Připravené
těsto přelijte do formy a povrch trochu srovnejte. Kdo chce mramorování, může teď do části těsta přidat trochu kakaa a špejlí ho lehce protáhnout. Pečení
6. Formu dejte do trouby a pečte přibližně
30 minut. Ke konci píchněte doprostřed špejlí. Pokud vyjde suchá, je hotovo. Trouby si ale někdy dělají po svém, takže posledních pár minut je lepší buchtu nepouštět úplně z očí.
7. Po upečení nechte buchtu chvíli stát. Ještě vlažnou ji můžete poprášit
moučkovým cukrem. Jestli budete dávat marmeládu nebo polevu, počkejte, až korpus skoro vychladne.
8. Podávejte ke kávě, k čaji nebo prostě odpoledne na talířek. V dobře uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny vláčná, pokud tedy nezmizí dřív. Foto: Cooky.cz, Limonádová buchta Rady Limonádu vybírejte podle chuti i barvy: citronová je spíš neutrální, malinová přidá jemnou ovocnou chuť a narůžovělý odstín. Na ovoce jděte opatrně: maliny, rybíz nebo drobné jahody se hodí výborně, jen jich nedávejte příliš, aby těsto nebylo přemokřené. Na slavnostnější verzi: upečenou buchtu potřete slabou vrstvou marmelády a navrch dejte čokoládovou nebo citronovou polevu. Když chcete méně sladkou verzi: část cukru můžete ubrat, hlavně při použití sladší limonády nebo marmelády navrch.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková