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Provizorní okénko z roku 1994 zůstalo ve Windows dodnes: kvůli němu nešel naformátovat disk větší než 32 GB

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Dave Plummer poskládal formátovací dialog pro Windows NT jako mezikrok, než dorazí elegantnější rozhraní. Nedorazilo. Strop, který do něj tehdy zapsal od oka, přežil sedm verzí Windows a Microsoft ho zvedl až po třiceti letech.
Provizorní okénko z roku 1994 zůstalo ve Windows dodnes: kvůli němu nešel naformátovat disk větší než 32 GB

Provizorní okénko z roku 1994 zůstalo ve Windows dodnes: kvůli němu nešel naformátovat disk větší než 32 GB

Zdroj: Foto: File:Macro Biro tip.jpg: Daniel Schwen derivative work: Pittigrilli - licence CC BY-SA 2.5
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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