Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty

Tradiční
dršťkovku miluje snad každý fanoušek vydatných a hustých českých . Ale přiznejme si, že samotná příprava pravých polévek bývá dost zdlouhavá a ne pro každého lákavá. Když jsem před lety poprvé vyzkoušela její poctivou verzi z drštěk , naprosto mě to nadchlo. hlívy ústřičné Hlívové kloboučky nakrájené na úhledné proužky totiž svou strukturou i vzhledem klasické dršťky dokonale imitují, a navíc dodají polévce skvělou houbovou chuť, jemnost a obrovskou dávku zdraví prospěšných látek. Udělat ji zvládnou i úplní začátečníci a výsledek uspokojí i ty nejvášnivější milovníky klasiky.
Příprava vám nezabere moc času a vůně česneku, mleté papriky a drhnuté majoránky provoní celý domov tak, že se u stolu okamžitě všichni sejdou.
Můj tip zní: Tuhé třeně a nožičky z hlívy nikdy nevyhazujte do koše, ale nakrájejte je na velmi tenká kolečka či nudličky a hoďte je do hrnce zarestovat společně s kořenovou zeleninou hned na začátku. Krásně změknou, pustí neuvěřitelně silný houbový základ a dodají polévce ještě hustší a poctivější konzistenci bez nutnosti přidávat jakoukoliv zbytečnou moučnou jíšku. Recept na zdravou hlívovou dršťkovou polévku s kořenovou zeleninou
Celkový čas přípravy s tlakovým hrncem: 45 minut (v běžném hrnci: 65 minut) Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, orestujeme Ingredience potřebné k přípravě 500 g hlívy ústřičné 2 cibule 2 brambory 2 mrkve 1 petržel 4 stroužky česneku 3 bobkové listy 2 lžíce pasírovaných rajčat 2 lžíce mleté sladké červené papriky 1 lžička mletého chilli 3 lžíce oleje sůl k dochucení majoránka k dochucení Postup při přípravě dršťkovky z hlívy ústřičné
1. Cibuli, mrkev, petržel i obě brambory pečlivě oloupejte a vše nakrájejte na stejně malé kostičky po dobu
5 minut.
2. Čerstvou hlívu ústřičnou očistěte, jemné kloboučky nakrájejte na delší podélné hranolky připomínající dršťky a tuhé spodní části tření nakrájejte na tenká kolečka po dobu
5 minut.
3. V tlakovém hrnci rozpalte olej, přisypte nakrájenou cibuli a za občasného míchání ji orestujte do zlatova po dobu
3 minut.
4. K osmažené cibuli přidejte nakrájenou mrkev, petržel, polovinu prolisovaného česneku i tenká kolečka z tuhých částí hlívy a vše společně zarestujte po dobu
3 minut.
5. Do hrnce přisypte nakrájené kloboučky hlívy ústřičné, osolte, přidejte mletou sladkou červenou papriku, mleté chilli a přimíchejte pasírovaná rajčata, vařte po dobu
1 minuty.
6. Vše v hrnci důkladně promíchejte, přidejte první polovinu nakrájených brambor, hoďte bobkové listy a vše zalijte
1 litrem vroucí vody z rychlovarné konvice. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, česnek dodá šmrnc
7. Tlakový hrnec bezpečně uzavřete a od momentu natlakování vařte na mírném ohni přesně
20 minut (v případě vaření v klasickém hrnci vařte pod pokličkou pozvolna 40 minut).
8. Po uplynutí času z hrnce opatrně vypusťte parů, odklopte poklici a uvařené kousky brambor přímo v hrnci lehce rozmačkejte šťouchadlem, čímž polévku přirozeně zahustíte.
Závěr
9. Do hrnce přidejte druhou polovinu surových nakrájených brambor, doplňte
700 ml vroucí vody. Na mírném plameni vařte bez poklice dalších 10 minut, dokud nové brambory úplně nezměknou.
10. Uvařenou polévku stáhněte z plotny, dochuťte zbylými
2 stroužky prolisovaného česneku, v dlaních rozemnutou majoránkou a ihned podávejte s čerstvým pečivem. Tipy redakce: Přírodní zahuštění bramborami: Polovinu brambor uvařte hned na začátku a rozmačkejte je, čímž získáte dokonale krémovou konzistenci bez přidané mouky či jíšky. Rozemnutí majoránky v dlaních: Sušenou majoránku přidávejte vždy až po vypnutí plotny a důkladně ji promněte mezi dlaněmi, aby se plně uvolnilo její éterické aroma a polévka nezhořkla. Čerstvý česnek na závěr: Přidání části prolisovaného česneku těsně před servírováním dodá polévce ten správný pikantní říz a výraznou vůni. Tlakový hrnec ušetří čas: Použitím papiňáku zkrátíte dobu vaření tuhé hlívy i zeleniny na polovinu a zároveň v hrnci uzamknete veškerou chuť i vůni surovin. Nejlepší je až druhý den: Stejně jako klasická držková nebo gulášová polévka, i tato hlívová varianta chutná absolutně nejlépe po rozležení na druhý den.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dobré recepty od Agi