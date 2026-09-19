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Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty

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Toužíte po poctivé české klasice v lehčí a zdravější verzi? Vyzkoušejte vynikající držkovou polévku z hlívy ústřičné! Vůně majoránky, papriky a česneku vás zaručeně dostane.
Obrázek k receptu na držkovku z hlívy

Obrázek k receptu na držkovku z hlívy

Zdroj: Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, dršťková polévka z hlívy ústřičné
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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