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Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát

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Chorvatsko vyhrálo v Praze 2:1 a jeho trenér Slaven Bilić na tiskovce mluvil o dominanci, presinku a zasloužených třech bodech.
Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát

Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát

Zdroj: UEFA - Alex Caparros
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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