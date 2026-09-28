Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát

Sobotní večer na Fortuna Areně skončil pro českou reprezentaci hořce. Chorvatsko otevřelo nový ročník Ligy národů venkovní výhrou, a zatímco domácí lavička hledala pozitiva v nasazení a „ukázané cestě“, Bilić před novináři rámoval výsledek jednoznačně. „Dusili jsme je,“ shrnul chorvatský kouč a opřel svůj verdikt o čísla, která mu dávají za pravdu, i když ne úplně bez výhrad.
Co Bilić myslel tím „dušením“
Klíčové slovo Bilićova pozápasového hodnocení nebyla taktika ani jména. Bylo to tempo. Chorvatsko podle něj soupeře „velmi snadno dusilo“ vysokým presinkem, rychlým ziskem míče zpět a dlouhými úseky kontroly. Oficiální statistiky UEFA jeho tezi potvrzují:
- Držení míče: 58 % Chorvatsko, 42 % Česko
- Přihrávky (přesné/celkem): 492/570 vs. 366/425
- Rohové kopy: 6:1
- Střely na branku: 6:2
Bilić přiznal jedinou slabinu první půle, jeho tým se „chtěl ušlapat do ideální situace“ místo toho, aby zakončoval dřív. Chyběly střely zvenčí, šance Sučiće i Matanoviće zůstaly nevyužité. Přesto byl přesvědčený, že gól musí přijít.
Tři góly, jeden neuznán a okno pro Česko
Přišel hned po přestávce. Ve 47. minutě se trefil jedenačtyřicetiletý Luka Modrić a potvrdil, že věk je v jeho případě jen číslo v databázi. Jenže Česko odpovědělo rychle. V 54. minutě srovnal Adam Karabec a domácí najednou cítili šanci na obrat. Bilić to po zápase nijak nezastíral: „Po vyrovnání měli chvilku, kdy mohli jít do vedení.“
Ta chvilka ale netrvala dlouho. V 77. minutě rozjel Ivan Perišić akci po levé straně, našel Marca Pašaliće a šestadvacetiletý záložník rozhodl o výhře. Česko se ještě pokusilo o odpověď, jenže další gól domácích zrušil VAR. Skóre 2:1 už se nezměnilo.
Bilićova sebejistota vs. česká realita
Chorvatský trenér mluvil po zápase i o konkrétních hráčích. Vedle Modriće vyzdvihl Kovačiće za průniky a vytváření přečíslení a Perišiće za energii na křídle. Trojice, které je dohromady 110 let, nesla tíhu zápasu, a právě to je pro Chorvatsko dvojsečné. Generační výměna zatím probíhá „přirozeně“, jak Bilić avizoval už při nominaci na webu Chorvatského fotbalového svazu, ale v klíčových momentech stále rozhodují veteráni.
Na české straně volil Santi Denia jiný tón. Žádné „soupeř zaslouženě vyhrál“. Španělský kouč na české lavičce mluvil o lítosti nad výsledkem, hrdosti na nasazení a víře, že tým je na správné cestě, s výstavbou od brankáře, kombinací a rychlým přechodem dopředu. Podle iROZHLASu zdůraznil, že „ve skupině rozhodují detaily“ a že jeho mužstvo musí zlepšovat rozhodování v poslední třetině hřiště.
Co úvodní prohra znamená pro Česko ve skupině
Kontext je důležitý. Česko se do Ligy A vrátilo jako čerstvě povýšený tým z Ligy B, naposledy mezi elitou v sezoně 2022/23 nasbíralo jen čtyři body a spadlo. Teď hraje ve skupině A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem, tedy v nejtěžší možné společnosti.
Po prvním kole mají Chorvatsko a Španělsko po třech bodech, Česko a Anglie nula. Zbývá ale pět zápasů a patnáct bodů. Formát Ligy národů 2026/27 navíc není jen o postupu nebo pádu: první dva týmy jdou do čtvrtfinále, dva nejlepší třetí zůstávají v Lize A, část třetích a čtvrtých míří do baráže a sestupují jen dva nejhorší čtvrtí ze všech skupin. Nejbližší šance na nápravu? Úterý 29. září, doma proti Anglii.
Pro Chorvatsko je venkovní výhra v Praze cennější než samotný herní dojem. Bilić to ví. Proto už avizoval, že proti Španělsku „určitě něco změní v týmu“, čtyři zápasy ve dvanácti dnech si rotaci vyžádají. Ale sebejistota, s jakou opouštěl Fortuna Arénu, byla upřímná. Jeho tým kontroloval zápas víc, než napovídá jednogólový rozdíl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl