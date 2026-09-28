Nike představuje vyhřívané a vibrační pantofle pro rychlejší regeneraci chodidel

Uvolnění svalového napětí, podpora regenerace po fyzické zátěži a rychlejší zotavení unavených chodidel – to by podle výrobce obuvi Nike měly být možné přínosy pantoflí Nike Air Zoom Hyperslide. Vyhřívané a vibrační pantofle vznikly ve spolupráci se společností Hyperice a mají pomoci sportovcům i běžným uživatelům s relaxací nohou po náročném výkonu. Účinky vibrační terapie však zatím nejsou tak důkladně ověřené jako u některých zavedených regeneračních metod. Zda-li účinky vibračních technologií budou prokázané stejně dobře jako například u kompresní terapie se teprve uvidí.
Nike rozšiřuje svou nabídku produktů zaměřených na regeneraci sportovců. Ve spolupráci s firmou Hyperice uvedla nové pantofle Air Zoom Hyperslide, které využívají dvojici magneticky upevnitelných modulů umístěných na nártu. Ty dokážou chodidla zahřívat a současně vibrovat, čímž mají pomoci uvolnit napětí a urychlit zotavení po fyzické aktivitě. Klíčovou součástí je odnímatelný magnetický modul Hyperslide Pod umístěný v nastavitelném pásku. Nabízí tři úrovně tepla až do 47 °C a tři intenzity vibrací. Nastavení lze upravit přímo na modulu nebo prostřednictvím aplikace Hyperice. Baterie pracuje v patnáctiminutových regeneračních cyklech.
Uživatelé mohou nastavení teploty a intenzity vibrací upravovat přes aplikaci Hyperice propojenou přes Bluetooth, případně přímo pomocí tlačítek na modulech. LED indikátory zobrazují aktuální úroveň zahřívání, vibrací i stav baterie. Vestavěný akumulátor vydrží přibližně hodinu provozu, což při desetiminutových regeneračních cyklech znamená zhruba šest použití na jedno nabití. Nabíjení probíhá přes konektor USB-C. Výrobci doporučují používat pantofle s ponožkami.
Základem obuvi je nízkoprofilová podrážka Nike Air Zoom s měkkou a strukturovanou stélkou. Design navazuje na předchozí společný produkt Nike a Hyperice – vysokou botu Hyperboot, která kombinovala teplo s nafukovací kompresní masáží. Právě absence komprese je u novinky největší změnou. Zkušenosti s Hyperbootem ukazovaly, že tlaková masáž mohla pomáhat s pocitem menší ztuhlosti svalů nebo napětí v oblasti stehen a kolen. U vibrací podobný efekt zatím není jednoznačně potvrzen.
Nike Air Zoom Hyperslide se začne prodávat nejdříve na americkém trhu už od 29. září za cenu 249 dolarů. K dispozici budou dvě barevné varianty a široká nabídka velikostí. Produkt zapadá do širší strategie Nike, která stále více propojuje sportovní obuv s chytrými technologiemi zaměřenými na výkon a regeneraci.
Jana Nováková
zdroj: Nike