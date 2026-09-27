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Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami

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Noční buzení má skoro vždycky konkrétního viníka. Od plného močového měchýře přes přetopenou ložnici až po onemocnění, se kterým patříte do spánkového centra. Podle toho, který z nich to je, si pomůžete sami, nebo si musíte zajít k lékaři.
Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami

Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami

Zdroj: Foto: Raul Petri raulpetri - licence CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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