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Psotka stál na Everestu v 15:15, o dva dny později ho našli mrtvého: tělo uložili do ledovcové trhlinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Patnáctého října 1984 vystoupil Jozef Psotka na nejvyšší horu světa jako jeden z prvních Čechoslováků. Do druhého tábora se pak dostal jeho parťák i šerpa, on ne. Co se v těch hodinách v Jižním sedle dělo, zůstává dodnes dohadem.
Psotka stál na Everestu v 15:15, o dva dny později ho našli mrtvého: tělo uložili do ledovcové trhliny
Zdroj: Foto: AngeliSherpa - licence CC BY-SA 4.0
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Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.Všechny články tohoto autora →
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