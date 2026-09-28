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Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou

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Česká reprezentace prohrála v Praze s Chorvatskem 1:2 a chorvatská média ji rozebrala s chirurgickou přesností. Nejtvrdší verdikt? Pevná konstrukce, ale skromný a limitovaný software.
Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou

Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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