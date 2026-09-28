Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou

Dražen Antolić ze Sportske novosti to po čtvrtečním zápase Ligy národů napsal bez obalu: „Česká konstrukce je pevná, ale software skromný, limitovaný, daleko od evropské třídy.“ Není to bonmot vítěze, který se opájí vlastní převahou. Je to diagnóza, která říká: český tým umí bránit, umí bojovat, ale v momentě, kdy má tvořit, rozebrat blok, vymyslet gólovou akci, narazí na strop. A ten strop je podle chorvatských novinářů hodně nízko.
Co přesně Chorvaté napsali, a proč to není jen posměch
Formulace o „limitovaném softwaru“ nezazněla v bulvárním titulku ani v podcastové nadsázce. Antolić ji zasadil do analytického textu, kde český tým přirovnal k solidnímu hardwaru s nedostatečnou herní nadstavbou. Metafora míří na konkrétní věci: kreativitu v poslední třetině, kvalitu rozhodování pod tlakem, schopnost generovat elitní útočné akce.
Podle souhrnu Sport.cz, který cituje Večernji list, bylo Česko označeno za jasného outsidera skupiny. Agentura Hina měla napsat, že Češi byli v prvním poločase neškodní a své akce zbytečně komplikovali. Původní chorvatské texty těchto médií se v otevřené podobě nepodařilo dohledat, ale linie je konzistentní: český tým má limity, které nejsou otázkou formy, ale struktury.
Nejpozoruhodnější je ale to, co Sportske novosti napsaly hned vzápětí. S takovým fotbalem bude Chorvatsko proti silnějším soupeřům znovu trpět. Kritika českého týmu tedy není triumfální, je to měřítko, na kterém chorvatští novináři testují i vlastní mužstvo. A výsledek testu je pro obě strany nepříjemný.
Čísla, která chorvatskou diagnózu potvrzují
Data ze zápasu v Edenu dávají tvrdým slovům oporu. Chorvatsko si připsalo 56 % držení míče, nastřílelo 16 střel oproti pěti českým a vyhrálo očekávané góly 1,78 ku 0,99. Ještě výmluvnější jsou čísla z finální třetiny:
- Vstupy do poslední třetiny: Chorvatsko 73, Česko 32
- Doteky v soupeřově vápně: 27 ku 8
- Střely z vápna: 12 ku 4
- Rohové kopy: 6:1
Český tým v první půli prakticky neohrozil branku Chorvatska. Až po přestávce přišlo oživení, vyrovnání na 1:1 a náznaky toho, že Deniův tým dokáže hrát odvážněji. Jenže právě tady se ukázal ten „softwarový“ problém. Jakmile Chorvatsko znovu udeřilo, česká hra se rozpadla. Modrić po zápase přiznal, že po vyrovnání se utkání zvrhlo do chaosu „nahoru-dolů“, který nevyhovoval ani jedné straně. Rozdíl byl v tom, kdo měl na lavičce a na hřišti hráče schopné chaos zvládnout.
Čtyřicátník Modrić jako zrcadlo české bezmoci
Luka Modrić vstřelil v Praze úvodní gól. Ve 41 letech. Chorvatská média z toho nedělají jen sportovní kuriozitu, vidí v tom symptom. Nový trenér Slaven Bilić startuje další cyklus a jeho hlavní zbraní je stále muž, který debutoval v reprezentaci před dvaceti lety.
Bilić sám před zářijovým blokem řekl, že všechny čtyři zápasy jsou „obrovské“. Prahu nebral jako formalitu. A přesto, i po výhře chorvatské komentáře upozorňují, že skutečný test přijde v Seville proti Španělsku a v duelu s Anglií. Projekce Football Meets Data po prvním kole posunuly chorvatské šance na postup z 18,4 % na 27,7 %. Solidní skok, ale pořád daleko od jistoty.
Pro český tým je Modričův gól dvojnásob hořký. Ne proto, že padl, ale proto, že padl tak snadno. Chorvatsko nepotřebovalo geniální kombinaci, stačila kvalita jednotlivce, kterou český blok nedokázal absorbovat.
Český pohled: jiný příběh, stejný výsledek
Zatímco chorvatská média řeší strop českého fotbalu, česká strana čte zápas jinak. Trenér Santi Denia po porážce mluvil o „strašné škodě výsledku“, ale zdůraznil hrdost na nasazení hráčů. Vladimír Coufal řekl, že tým má na čem stavět a že s delším časem pod novým systémem bude hra „koukatelnější“.
Česká média akcentují, že pod Deniou ubylo nákopů, přišla odvážnější rozehrávka a druhý poločas nabídl zárodky nového stylu. iSport popsal Deniovu premiéru jako prohru s pozitivními momenty. Nikdo nešel do protiútoku proti chorvatským titulkům. Možná proto, že na to nebyl důvod, a možná proto, že česká strana ví, že čísla mluví jasně.
Reportáž Sportske novosti z Prahy před zápasem navíc popsala atmosféru, která chorvatskému sebevědomí jen přidala: poloprázdný stadion, menší zájem o reprezentaci než o kluby a poznámku, že v Česku je „stále prvním sportem hokej“.
Co bude dál, a proč je úterý klíčové
Skupina A3 Ligy národů se po prvním kole rýsuje přesně tak, jak chorvatská média předpovídala. Španělsko porazilo Anglii 3:2, Chorvatsko vyhrálo v Praze. Česko je bez bodu a dotahovat musí hned dva favority.
V úterý přijede do Edenu Anglie. Právě tenhle zápas rychle ukáže, jestli chorvatská diagnóza „limitovaného softwaru“ platí dlouhodobě, nebo popisuje jen nedokončenou fázi přerodu pod novým trenérem. Denia dostal od chorvatských kolegů nemilosrdné, ale přesné zrcadlo. Teď je na něm, jestli ho rozbije, nebo do něj začne instalovat lepší program.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl