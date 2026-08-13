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Dřív visela v každé hospodě. Dnes je sběratelskou raritou a má cenu 22 000 Kč

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Plechová cedule kdysi lákala hosty na čerstvé pivo. Teď se stala vzácným kouskem, po kterém pátrají sběratelé i milovníci pivní nostalgie.
Dřív visela v každé hospodě. Dnes je sběratelskou raritou a má cenu 22 000 Kč

Dřív visela v každé hospodě. Dnes je sběratelskou raritou a má cenu 22 000 Kč

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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