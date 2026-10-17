Dřeviny na podzim: Do kdy sázet a kdy raději počkat?

Právě teď je ideální čas na výsev dřevin! Podzim vám totiž dává skvělou příležitost, a proto byste ji měli využít! Rozšiřte si svou zahradu o nové ovocné keříky, bobuloviny nebo třeba vinnou révu. Keře můžete vysazovat od chvíle, kdy opadá většina listů, až do doby, než půda promrzne. V českých podmínkách to často vychází na říjen a listopad, ale řiďte se aktuálním počasím. Pokud je zem stále kyprá, není přemokřená a předpověď neslibuje prudké mrazy, můžete směle začít. Rostliny tak získají čas na zakořenění ještě před zimou a na jaře se probudí připravené k růstu.
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