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Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivo

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Dennívýzva
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Policie ve Zlatých Horách na Jesenicku přistihla jednačtyřicetiletého muže za volantem Škody Fabia. Byl opilý a v autě byly jeho dvě nezletilé děti. Muž překvapeným policistům sdělil, že jel pro chladicí zařízení na pivo.
Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivo

Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivo

Zdroj: Adéla Cinklová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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