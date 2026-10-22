Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivo

Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý muž vezl na Jesenicku v autě dvě malé děti, jel pro chladicí zařízení na pivoZdroj: Adéla Cinklová
Článek byl publikován 22.10.2026 08:42
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