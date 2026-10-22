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Zabraňte oblíbeným rostlinám, aby trpěly žízní. Finta s kávovým filtrem zabrání příliš rychlému vysychání zeminy

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Milujete pohled na zelené listy a pestrobarevné květy na vašem parapetu, ale péče o rostliny vás už tolik netěší? Pokud zapomínáte na pravidelné zalévání květin, vyzkoušejte trik s kávovým filtrem.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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