Zabraňte oblíbeným rostlinám, aby trpěly žízní. Finta s kávovým filtrem zabrání příliš rychlému vysychání zeminy

Milujete pohled na zelené listy a pestrobarevné květy na vašem parapetu, ale péče o rostliny vás už tolik netěší? Pokud zapomínáte na pravidelné zalévání květin, vyzkoušejte trik s kávovým filtrem.
Podle statistických údajů patří Češi k velkým milovníkům kávy. Ročně vypijí zhruba 19 500 tun tohoto životabudiče. Pokud patříte mezi ně, jistě vás potěší, že
díky kávovému filtru dopřejete skvělou závlahu nejen svému tělu, ale také vašim květinám. Tento snadno dostupný produkt vám také zpříjemní přesazování rostlin, protože zabrání rozsypání zeminy po celé místnosti. Podívejte se, jak rychle si můžete usnadnit péči o rostliny v květináčích a ještě být zero-waste! Kávový filtr v květináči zajistí správnou vlhkost
Vzpomenete si na zalévání rostlin v květináčích, až když začnou vadnout? Pokud se chcete těšit z příjemného pohledu na zdravé květiny, musíte si na pravidelnou závlahu zvyknout. Můžete si to však
usnadnit tím, že do květináče vložíte kávový filtr. Tím zabráníte tomu, aby rostliny vyschly a příliš rychle se zbavily vody. Stává se vám, že přebytečná voda odkapává až na okenní parapet? Jedná se o častý problém, který tento chytrý trik vyřeší. Možná byste však také měli zvážit, zda květiny nezaléváte přespříliš. Fotografie: Freepik Zlatá střední cesta péče o rostliny
Příliš mnoho vody jim může uškodit stejně jako dlouhodobé sucho. K promočeným kořenům se obtížně dostává vzduch a minerální látky, takže začnou hnít. Není třeba dodávat, že se to velmi rychle projeví na stavu celé květiny, která
začne opadávat, na listech a květech se objeví barevné změny a rostlina je i náchylnější k houbovým chorobám a škůdcům. Absorpční, ale polopropustný filtr do konvice na kávu zajistí, že bude zachována propustnost zeminy – drobné otvory nebudou ucpány přebytečnou vlhkou hlínou.
Plus pro pohodlné přesazování
Květináč by měl být pro větší pohodlí vyložen kávovým filtrem. Představte si ho jako ochrannou vrstvu, do které umístíte půdu a rostlinu.
Při přesazování můžete rostlinu rychle vytáhnout z květináče, aniž byste ji museli vysypat na okenní parapet, desku stolu nebo podlahu. Celkově vám tento trik ušetří spoustu starostí a zbytečného úklidu navíc. Potěšíte květiny i sebe
Než začnete pracovat na své malé domácí zahrádce (i kdyby to měla být jen jedna květina), dopřejte si chvilku odpočinku u šálku vaší oblíbené kávy. Pak se věnujte péči o rostliny v květináčích, ale
v žádném případě nevyhazujte ani kávovou sedlinu z filtru! Káva je totiž příkladem přírodního a ekologického hnojiva pro rostliny a její okamžitý přesun do odpadkového koše je jednoduše zbytečným plýtváním.
Velkou výhodou je nejen úspora peněz, ale také to, že kávová sedlina uvolňuje živiny relativně pomalu, takže rostlina je déle vyživována.
Kávová sedlina také omezuje vysychání půdy a kypří ji. Používejte ji zejména u kyselomilných rostlin. Budou kvést déle a bohatěji a jejich listy budou lesklejší.
Zdroj:
Porady Interia
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Zabraňte oblíbeným rostlinám, aby trpěly žízní. Finta s kávovým filtrem zabrání příliš rychlému vysychání zeminy appeared first on BydlímeÚtulně.cz.