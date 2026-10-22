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Nové vedení Plzně je jasné. Primátora Zarzyckého doplní tři náměstci a pět radních

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Plzeň už má jasno o novém složení městské rady na příští čtyři roky. Počet radních v novém funkčním období klesne z 11 na 9. Primátorem by měl zůstat Roman Zarzycký (ANO), který si k oblasti financí nově přibere i gesci bezpečnosti. V radě města by měli dále usednout tři uvolnění náměstci.
Nové vedení Plzně je jasné. Primátora Zarzyckého doplní tři náměstci a pět radních

Nové vedení Plzně je jasné. Primátora Zarzyckého doplní tři náměstci a pět radních

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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