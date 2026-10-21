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Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět

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Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět. Jak správně vápnit půdu na podzim? Zvyšte úrodnost záhonů a zbavte se nechtěného mechu.
záhon

záhon

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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