Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět. Jak správně vápnit půdu na podzim? Zvyšte úrodnost záhonů a zbavte se nechtěného mechu.
Podzimní sychravé dny jasně signalizují, že si naše milovaná hrouda po celosezónním maratonu zaslouží poctivou generální údržbu. Celou jarní i letní sezónu nám záhony sázely jednu radost za druhou, jenže intenzivní pěstování zeleniny si vybralo svou daň. Zemina zůstala po sklizni vyčerpaná, bez energie a chudá na klíčové živiny. Většina zapálených pěstitelů se automaticky chopí rýče, rozhází kompost nebo záhony zasype vrstvou mulče. Málokdo ale před zimou zkontroluje to nejdůležitější – reakci půdy. Přitom stačí obyčejný lakmusový papírek nebo jednoduchý pH test z hobbymarketu. Když vám vyjde zvýšená kyselost, znamená to jediné: v hlíně zoufale chybí uhličitan vápenatý. A právě podzimní vápnění představuje ten nejlepší způsob, jak zemině vrátit ztracenou kondici.
Proč rostliny vyžadují vápník a jak poznat překyselenou půdu
Stav podloží ovlivňuje neuvěřitelné množství věcí. Záleží na geografické poloze pozemku, dešťových srážkách, pěstovaných plodinách i na tom, jak svědomitě střídáte jednotlivé záhony. Většině běžných zeleninových druhů i okrasných květin nejvíce vyhovuje mírně kyselé až neutrální prostředí s hodnotami pH mezi 6,5 až 7.
Pokud však hodnota klesne příliš nízko, rostliny dostanou zásadní stopku. Překyselená zemina totiž zablokuje příjem důležitých prvků. Třeba u oblíbených paprik se chybějící vápník projeví nevzhledným černáním špiček plodů. Na trávníku zase začne masivně přebírat vládu otravný mech. Pan Alois K. z Přerova má na svém pozemku těžkou jílovici a nedá dopustit na pravidelnou kůru: jednou za tři roky aplikuje na pažit dusíkaté vápno, díky kterému mech z trávníku spolehlivě zmizí. Vápník navíc půdu skvěle dezinfikuje a probudí k životu užitečné mikroorganismy.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Jak na podzimní vápnění záhonů, skleníku i kompostu
Ideální čas k tomuto zásahu přichází v průběhu září a října. Kyselé záhony ocení před příchodem mrazů zapravení přibližně 2 až 3 kilogramů vápenného přípravku na 10 metrů čtverečních (vždy si ale pro jistotu přečtěte doporučené dávkování na obalu výrobku).
Jak vápno na zahradě nejlépe využít?
Granulovaný nebo práškový materiál rovnoměrně rozhoďte po povrchu a rýčem či motykou ho jemně zapravte do vrchní vrstvy.
Přidejte pár hrstí do zakládaného podzimního kompostu – vápno výrazně urychlí rozklad organické hmoty a potlačí zápach.
Dusíkaté vápno skvěle poslouží při podzimní očistě skleníku, kde po zarytí do vlhké hlíny spolehlivě zlikviduje přezimující škůdce, zárodky plísní i semena plevelů.
Po podzimním vápnění však na stejné záhony nikdy ihned neaplikujte čerstvý maštalní hnůj. Docházelo by totiž k nežádoucí chemické reakci, při které zbytečně vyprchá cenný dusík do vzduchu.
Zdroje info: Autorka, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vapneni-pudy-na-podzim-proc-a-jak-ho-spravne-provadet-31120.html, https://www.ireceptar.cz/zahrada/podzimni-vapneni-pudy/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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