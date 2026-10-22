Kryštof ze Zrádců se kdysi při plivání ohně zapálil. Při natáčení ho čekala situace, která mu nehodu připomněla

Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci s03e06, FOTO: distr. FTV Prima
Šestý díl třetí řady reality show Zrádci přinesl konec prvního člena tajné zrádcovské skupiny. Hlasování u kulatého stolu se stalo osudným Kryštofovi. Tvůrci pořadu navíc v doprovodném podcastu odtajnili zákulisní detaily z natáčení. Promluvili o technických problémech během plnění úkolu v kostele i o dávné nehodě jednoho ze soutěžících. Misi v kostele zkomplikovaly technické problémy
Po ranním zjištění, že Nika nepřežila noc, se soutěžící přesunuli k plnění úkolu. Zrádkyně Dáša a Annelie vyřadily Niku z důvodu její dobré orientace ve hře. Režisér Markus Krug v podcastu k vraždě Niky doplnil, že produkce lituje jejího malého prostoru v předchozích dílech. Štáb si podle něj dodatečně uvědomil, že měl hráčce věnovat více času na obrazovce.
Lokací pro další hru se stal malý kostel na Křivoklátě. Režisér přiznal, že štáb původně plánoval využít mnohem větší chrám v Rakovníku. Po změně plánu vzala produkce zavděk menším prostorem přímo na hradě. Moderátor Vojtěch Kotek dorazil ve zlaté róbě s velkým límcem. Úkolem soutěžících bylo odpovídat na hádanky a správné odpovědi vhazovat do připravené nádoby.
Štáb nádobě interně říkal necky. Kotek tento název přímo na place přejmenoval na ústa pravdy, aby úkol působil důstojněji. Během natáčení došlo ke dvěma technickým chybám, kdy hráči rozbili správnou nádobu u špatné otázky. Štáb musel hru dvakrát přerušit a kolo anulovat. Tvůrci v podcastu přidali i perličku ke kostýmu herce Mikše. Vzhledem k jeho mohutné postavě produkce nesehnala vhodný pánský oděv. Oblékli ho proto do šatů původně ušitých pro herečku Helenu Růžičkovou.
Ohnivá past připomněla vyřazenému hráči nehodu
Večerní kulatý stůl odstartovala slovní přestřelka. Felix Davida obvinila, že tvoří pár s Majdou. David vysvětloval, že Majda má na snubním prstenu napsané jméno Daniel. Felix na to reagovala teorií, že se David může ve skutečnosti jmenovat Daniel. Režisér v podcastu ocenil, jak David dokáže v podobných vypjatých situacích potlačit vnitřní emoce.
Následné hlasování přineslo velmi vyrovnaný výsledek. Felix a Kryštof obdrželi shodně sedm hlasů. Rozhodnutí zůstalo na Dáše. Ta napsala jméno svého kolegy zrádce a Kryštofa vyřadila ze hry.
„Mám pro vás tajemství, patnáct let jsem se živil jako herec,“ řekl Kryštof těsně před odchodem z místnosti. Poté potvrdil svou roli zrádce a vyvolal obrovskou radost věrných.
Odchod ze soutěže pro něj znamenal úlevu. V pořadu Poslední zrada Kryštof uvedl, že nejtěžším momentem pro něj bylo zapálení hranice pod Lukášem v jednom z předchozích úkolů. Kotek v podcastu doplnil překvapivou souvislost. Kryštof se v minulosti živil pliváním ohně a na jedné akci se nedopatřením zapálil. Hořící tehdy běžel do křižovatky. Tvůrci si bohužel tuto informaci z castingu neuvědomili včas a postavili ho přímo před hořícího kolegu.
Hradní pán trhal pečenou drůbež
Po vyřazení Kryštofa následovalo noční setkání obou zbylých zrádkyň. Annelie dorazila velmi naštvaná a s Dášou odmítala zpočátku mluvit. Chtěla vědět důvod Kryštofova konce. Dáša reagovala slovy, že se potopil sám. Verbování nového člena obě ženy vyloučily a Annelie trvala na jedné konkrétní oběti.
Atmosféru nočního konkláve dokreslovaly netradiční záběry moderátora. Vojtěch Kotek během debaty zrádkyň seděl u stolu a velmi agresivně trhal pečené kuře. V podcastu vysvětlil, že šlo o jeho vlastní nápad.
„To mě tak napadlo, no,“ řekl Kotek. Chtěl tím vytvořit kontrast ke svému běžnému vystupování uhlazeného gentlemana a dodat scéně děsivější nádech.
Šestý díl třetí řady Zrádců měl premiéru ve středu 21. října večer na platformě prima+. Na televizních obrazovkách ho diváci uvidí v neděli 25. října na stanici Prima.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima).