Dominika Viktorie Kotoučková míří na Miss Universe: Promluvila o strachu z intrik!

Tisková konference k nové Miss Universe Česko. Miss Universe Česko - Dominika Viktorie Kotoučková Nová korunovace Miss UNIVERSE 2026. Nová Miss Universe Česko. Dominika Viktorie Kotoučková je nová Miss UNIVERSE Česko, která odletí reprezentovat naší zem. Miss UNIVERSE Česko a Slovensko 2026. Ředitel soutěže Sam Dolce s novou Miss UNIVERSE 2026. Slovenská Miss UNIVERSE 2026. Dvě krásky na jednom místě. Hrdá majitelka nové korunky krásy Dominika Viktorie Kotoučková. Dominika Viktorie Kotoučková poletí reprezentovat Česko do Portorika.
Nečekaný zvrat jí otevřel dveře do světa! Pětadvacetiletá Dominika Viktorie Kotoučková se stala novou českou reprezentantkou prestižní soutěže Miss Universe poté, co původní vítězka Sofie odmítla odcestovat na světové finále. Kráska, která byla dnes korunována, v exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o obavách z rivality mezi soutěžícími, předsudcích vůči krásným ženám i o tom, proč by se nikdy nesvlékla před kamerou. Korunka přišla nečekaně
Ještě nedávno byla první vicemiss, nyní se připravuje na reprezentaci České republiky na světové soutěži Miss Universe. Dominika Viktorie Kotoučková dostala životní příležitost poté, co se původní vítězka Sofie rozhodla neodcestovat. Přestože má z nové role obrovskou radost, vůči své předchůdkyni zachovává respekt. „Mrzí mě, že tam neletí Sofie, protože byla připravená. Ale zároveň samozřejmě mám radost, že tu možnost mám. Bylo to něco, co jsem si přála,“ svěřila se redakci Aplausin.cz. Na přípravy jí přitom zbývá jen několik týdnů. „I když je to málo času, dám do toho maximum,“ dodala odhodlaně. Krása jí může být i na obtíž
Přestože by jí krásu mohla závidět nejedna žena, Dominika přiznává, že atraktivní vzhled s sebou přináší také předsudky. Někteří lidé totiž podle ní automaticky předpokládají, že krásná žena nemůže být zároveň inteligentní a milá. „Spousta lidí soudí podle toho, že je ta holka hezká, tak musí být buď zlá, namyšlená, nebo hloupá. Ale prostě není to tak. Člověk může mít obojí. Jde i krása, i být milý, hodný a inteligentní,“ vysvětlila kráska, která se nyní intenzivně připravuje především na chůzi po mole a zdokonaluje angličtinu i španělštinu. Přiznala také, že jí poslední dny stres trochu ubírá chuť k jídlu. Obavy z intrik mezi kráskami
Ačkoliv se Dominika na světové finále těší, jednu věc přece jen nepodceňuje. Vedle náročného programu a nedostatku spánku má obavy také z případné rivality mezi soutěžícími. „Mám trošku strach z toho, že tam vlastně není moc spánku. Já na spánek docela potrpím, ráda spím dlouho,“ přiznala s úsměvem. Vzápětí však zvážněla. „A pak samozřejmě, jaká tam bude rivalita, aby tam neprobíhaly nějaké naschvály, protože vím, že se to už stávalo,“ dodala. Ve svém nejbližším okolí se ale zatím s žádnou závistí nesetkala. Naopak si pochvaluje podporu rodiny i kamarádek. Nahota? To u mě rozhodně nehrozí!
Nově korunovaná kráska si uvědomuje, že účast na Miss Universe jí může otevřít dveře do modelingu i showbyznysu. Některé hranice však překročit nehodlá. A zatímco řada známých modelek se nebojí odvážných fotografií či účasti v reality show, Dominika má v tomto směru jasno. „Nějaké odhalování, to úplně není nic pro mě. Mám v sobě nějakou svoji eleganci a cudnost, takže něco úplně erotického rozhodně nehrozí,“ prozradila otevřeně. Co bude následovat po návratu ze světového finále, zatím sama netuší. „Momentálně spíš přemýšlím, co budu dělat do odjezdu. Ale určitě, až se vrátím, tak tady v Česku to ještě bude zajímavé,“ uzavřela tajemně. Zdroj: Aplausin.cz