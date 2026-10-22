Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pytel písku na víko a držet: Slavná Tatramatka se učila prát na francouzských součástkách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se v československých koupelnách poprvé roztočil buben automatické pračky, málokdo tušil, že slavný domácí stroj začínal na francouzských výkresech. Podtatranský podnik Tatrasmalt v roce 1968 koupil licenci od francouzské firmy VIVA a prvních dvě stě kusů smontoval z dovezených dílců. Teprve poté začal dramatický vývoj vlastní konstrukce, který definitivně poslal valchy a vyvařovací hrnce do minulosti.
Bílá automatická pračka s kulatým okénkem a předním ovládacím panelem v muzejní expozici

Bílá automatická pračka s kulatým okénkem a předním ovládacím panelem v muzejní expozici

Zdroj: Museuvalenciaetnologia / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:08

Reklama
Další články z Retro Radar
Slávu těchto cestovních spirál ukončila až devadesátá léta. Lidé hromadně kupovali nové konvice
Slávu těchto cestovních spirál ukončila až devadesátá léta. Lidé hromadně kupovali nové konvice
Proč se v Československu mléko prodávalo v sáčku. Tajemství obalu, který ničil nákupy
Proč se v Československu mléko prodávalo v sáčku. Tajemství obalu, který ničil nákupy

Tenký polyetylenový obal, ustřižený růžek a věčný strach z bílé louže na dně tašky. Mléko v sáčku mělo...

Vůně mýdla Fa i fronty na džíny: Jak Tuzex vytahoval z Čechoslováků západní marky
Vůně mýdla Fa i fronty na džíny: Jak Tuzex vytahoval z Čechoslováků západní marky

Prodejny Tuzex nabízely zboží, o kterém si běžné samoobsluhy mohly nechat jen zdát. Lidé stáli hodiny ve...

Kyselé brnění na jazyku znal v Československu každý. Plochá baterie ze Slaného poháněla svítilny i autíčka
Kyselé brnění na jazyku znal v Československu každý. Plochá baterie ze Slaného poháněla svítilny i autíčka

Stačilo přiložit špičku jazyka ke dvěma mosazným plíškům a člověk hned věděl, jestli v článku zbyla ještě...

První mobily pro české boháče připomínaly obří cihly. Těžký plastový kufřík lidem trhal ramena
První mobily pro české boháče připomínaly obří cihly. Těžký plastový kufřík lidem trhal ramena

První mobilní telefony v Československu vážily několik kilogramů, stály jako nové osobní auto a nosily se v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.