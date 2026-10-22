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Manželka Vojty Kotka poslala fanouškům ostrý vzkaz. Fáma o těhotenství ji rozčílila, musela se bránit i před vlastní mámou

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Stačila jedna upravená fotka s přimalovaným bříškem. Z ní se během hodin stala lavina gratulací, dotazů a nakonec i telefonát od vlastní matky.
Manželka Vojty Kotka poslala fanouškům ostrý vzkaz. Fáma o těhotenství ji rozčílila, musela se bránit i před vlastní mámou

Manželka Vojty Kotka poslala fanouškům ostrý vzkaz. Fáma o těhotenství ji rozčílila, musela se bránit i před vlastní mámou

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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