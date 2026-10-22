Manželka Vojty Kotka poslala fanouškům ostrý vzkaz. Fáma o těhotenství ji rozčílila, musela se bránit i před vlastní mámou

Radana Kotková, manželka herce Vojtěcha Kotka, zveřejnila na Instagramu příspěvek, v němž těhotenskou fámu smetla ze stolu. Jenže neskončila u prostého „nejsem těhotná“. Svůj vzkaz rozšířila do obecného apelu: neptejte se žen na těhotenství, protože nevíte, čím si procházejí. Pikantní je načasování. Pouhých osm dní předtím, 10. října, řekla v rozhovoru pro iDNES, že druhé dítě zatím v plánu není a že zvažuje, zda nechce být raději „dobrou mámou jednoho skvělého kluka“ než přetíženou mámou dvou dětí. Internet si toho zjevně nevšiml.
Fotomontáž, která spustila lavinu
Podle Kotkové celou fámu odstartovala fotomontáž, v níž někdo její snímek upravil a přidal jí výrazné bříško. Kdo obrázek vytvořil a kde se poprvé objevil, není jasné. Jisté je, co následovalo: pod příspěvky se začaly hromadit gratulace, otázky na termín porodu a nadšené emotikony. Jeden komentář by šlo přejít. Desítky už ne, zvlášť když se fáma přelila ze sociální sítě do skutečného života.
Kotková sama popsala, že musela vysvětlovat i vlastní matce, že druhého potomka opravdu nečeká. Moment, kdy žena kvůli cizí fotomontáži volá rodičům, aby dementovala neexistující těhotenství, ukazuje, jak rychle se internetová spekulace promění v reálný tlak.
„Neptejte se na to lidí“
Síla reakce Kotkové neleží jen v osobní obraně. Svůj příspěvek proměnila v obecný apel. Nepsala jen „nepište to mně“, ale „neptejte se na to lidí“. Výslovně zmínila ženy, které se marně snaží o miminko, mají za sebou potrat nebo procházejí komplikovaným těhotenstvím. Pro ně může nevinně míněná otázka „Čekáš?“ znamenat další ránu.
Není v tom sama. Redakce VIPŽivot připomíná, že Eva Burešová v únoru letošního roku reagovala na totožný scénář, fanoušci jí gratulovali k těhotenství, které neexistovalo, a ona nakonec vypnula komentáře. Agáta Hanychová v červenci spekulace uťala stručným vyjádřením, že takový dotaz prostě není vhodný. Kotková se od obou liší tím, že svou obranu rovnou zobecnila. Neřešila jen vlastní bříško, ale princip.
Když právo nestíhá, zbývá Instagram
Česká legislativa podobu a soukromí člověka chrání. Občanský zákoník v paragrafech o ochraně osobnosti říká jasně: bez svolení nelze podobu člověka zachytit ani dále šířit. Odborníci z platformy E-Bezpečí výslovně vztahují tuto ochranu i na manipulativní sestřihy a deepfake obsah. Od ledna 2026 navíc platí nový paragraf 191a trestního zákoníku, který postihuje zneužití identity k výrobě pornografie; jen v Pardubickém kraji policie evidovala od účinnosti normy šest případů.
Fotomontáž Kotkové do pornografické kategorie nespadá, takže trestní rovina se tu přímo neuplatní. Civilní žaloba na ochranu osobnosti by teoreticky šla, ale v praxi? Najít anonymního autora jednoho obrázku na internetu je běh na dlouhou trať. Policie ČR navíc přiznává, že ve statistikách samostatně neeviduje označení „deepfake“ a případy posuzuje individuálně. Kotkové tak zbyla nejrychlejší a nejúčinnější zbraň, kterou měla po ruce, vlastní instagramový profil.
Osm dní, dva světy
Kontrast mezi rozhovorem z 10. října a instagramovým dementi o pár dní později je výmluvný. V rozhovoru pro iDNES Kotková klidně a otevřeně popisovala, jak si užívá mateřství se synem a proč zatím neplánuje druhé dítě. Mluvila o tom, že chce být přítomná máma, ne vyčerpaná máma. Osm dní nato musela na stejné téma reagovat znovu, tentokrát ne v pohodovém rozhovoru, ale v obraně proti fámě, která jí zaplavila komentáře a donutila ji telefonovat s vlastní matkou.
Celý příběh je v podstatě jednoduchý. Někdo upravil fotku. Ostatní uvěřili. A žena, která si osm dní předtím veřejně řekla, že jedno dítě jí stačí, musela znovu vysvětlovat, co se děje v jejím těle. To není jen drb o celebritě. To je ukázka toho, jak málo stačí k tomu, aby se z jednoho obrázku stal tlak, který pronikne až do kuchyně.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová