Jak připravit kompost na zimu, aby na jaře dobře fungoval

Nyní je ideální čas zkontrolovat kompost a připravit ho na zimní měsíce. Přestože rozklad organického materiálu se v chladu zpomaluje, kompostér nemusí přes zimu zahálet. Správně založená a udržovaná hromada bude dál postupně pracovat a na jaře může nabídnout kvalitní materiál pro záhony, truhlíky i okolí stromů. Stačí před zimou upravit několik základních věcí.
Doplnění vhodným materiálem
Po podzimním úklidu zahrady často vzniká velké množství organického odpadu. Do kompostu můžete přidat posekanou trávu, listí, zbytky zdravých rostlin nebo nadrobno nasekané větvičky. Větší kusy je vhodné rozdělit na menší části, protože se potom rychleji rozkládají. Ideální je střídat vlhčí materiál, například čerstvou trávu, se suššími složkami, jako je listí nebo drobné větvičky.
Důležité je hlídat vlhkost
Kompost by před zimou neměl být ani úplně suchý, ani rozbahněný. Pokud je materiál příliš suchý, můžete ho mírně navlhčit. Jestli naopak obsahuje příliš mnoho mokré trávy nebo nasáklého listí, přidejte suchý materiál. Správná vlhkost pomáhá mikroorganismům, které se podílejí na rozkladu organických zbytků.
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Na zimu je možné kompost přikrýt
V chladnějších oblastech pomůže kompostu jednoduchá izolace. Povrch můžete zakrýt vrstvou suchého listí, slámy nebo jiného vhodného organického materiálu. Pokud používáte krycí materiál, neměl by bránit přístupu vzduchu. Dobré provzdušnění je totiž pro správné fungování kompostu stejně důležité jako vhodná vlhkost.
Foto: Pixabay
Nezbytná kontrola na jaře
Během zimy není nutné kompost neustále přehazovat. Jakmile se oteplí, zkontrolujte jeho stav a podle potřeby materiál promíchejte. Pokud je příliš mokrý, přidejte suché listí nebo drobné větvičky. Při nedostatku vlhkosti ho naopak lehce zalijte.
Dobře připravený kompost nemusí být na jaře dokonale rozložený. Některé části mohou potřebovat ještě několik týdnů. Hrubší materiál můžete vrátit zpět do kompostéru a použít především vyzrálou část. Správná podzimní péče tak pomůže vytvořit z běžných zahradních zbytků užitečný materiál pro další sezonu.
Zdroj: autorka, https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/jak-pripravit-kompost-na-zimu
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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